Poljske Netanjahujeva pojasnila očitno niso pomirila. Foto: Reuters

Namesto Morawieckega se bo v torek vrha štirih srednje- in vzhodnoevropskih držav članic Višegrajske skupine (Poljska, Češka, Madžarska, Slovaška) v Jeruzalemu v imenu Poljske tako udeležil zunanji minister Jacek Czaputowicz, poroča Reuters.

Netanjahu je po poročanju izraelskih medijev med udeležbo na nedavni bližnjevzhodni konferenci na Poljskem pod pokroviteljstvom ZDA dejal, da so "Poljaki sodelovali z Nemci" med holokavstom. Pozneje je njegov urad objavil pojasnilo, da Netanjahu ni mislil na splošno na poljski narod ali vse Poljake, poroča BBC. Izraelski časopis Jerusalem Post je nato objavil popravljeno različico izjave.

Poljska je po poročilu o Netanjahujevi izjavi na zagovor poklicala izraelsko veleposlanico Anno Azari, Morawiecki pa je na Twitterju zapisal, da med nacistično okupacijo Poljske "ni bilo poljskega režima".

Februarja 2018 je Poljska sprejela zakon, ki prepoveduje obtoževanje poljskega naroda ali države sodelovanja v nacističnem holokavstu. Izrael je zakonu nasprotoval, češ da so Poljska in Poljaki sodelovali pri iztrebljanju Judov, čeprav so se številni Poljaki tudi borili proti nacistom. Zakonu so nasprotovale tudi ZDA.

Poljska je nato zakon spremenila. Po novem tako ni več zagrožena kazen do treh let zapora za njegovo kršitev. Zakon med drugim prepoveduje uporabo izraza "poljska taborišča smrti". Kot poroča Reuters, številni na Poljskem ne sprejemajo raziskav, ki kažejo, da je v holokavstu sodelovalo tudi na tisoče Poljakov. Na drugi strani jih je tisoče tudi tvegalo življenja pri pomoči Judom.