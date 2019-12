Poljski premier Mateusz Morawiecki. Foto: EPA

Poslanci so sprejeli zakon z 233 glasovi za in 205 glasovi proti. Le nekaj ur prej je Evropska komisija znova pozvala Varšavo, naj premisli o predlagani zakonodajni spremembi.

Zdaj je na vrsti senat, v katerem ima večino opozicija. Opozicijski voditelji so že napovedali temeljite spremembe, ki pa jih lahko vladajoča stranka Zakon in pravičnost v spodnjem domu zavrne. Poljska vlada sprejetje zakona upravičuje, da je namenjen temu, da bi se izognili kaosu v poljskem sodnem sistemu.

V državi so v zadnjih tednih izbruhnili množični protesti, potekali so tudi v petek, ko je bil zakon v spodnjem domu sprejet.

V sredo je tudi poljsko vrhovno sodišče posvarilo, da bi bila lahko Poljska zaradi spornih reform prisiljena v izstop iz EU-ja. Meni, da gre pri predlogu zakona za poskus prisiliti sodnike, da spoštujejo vse odločitve, ki jih izglasuje večina na oblasti, tudi če sodišče odloči, da niso v skladu z nadrejenimi pravnimi normami.

Zakonodaja med drugim predvideva disciplinski postopek proti sodniku, če bo pod vprašaj postavil službeno razmerje ali veljavnost imenovanja katerega izmed sodnikov. Sodnikom v disciplinskem postopku naj bi grozila ali finančna kazen, poklicno nazadovanje ali celo odpoved delovnega razmerja. Med drugim bi lahko odstavili sodnike, ki bi se udeleževali "dejavnosti političnega značaja" ali pa delovali na način, "ki bi lahko škodil pravosodnemu sistemu".

V opoziciji so do zakona zelo kritični, prepričani so, da je njegov namen predvsem utišati kritične sodnike. Nasprotniki nove zakonodaje tudi opozarjajo, da bi ta dodatno ogrozila položaj Poljske v EU-ju in bi lahko vodila celo v izstop te članice iz povezave.

Do predloga zakona so kritični tudi v Združenih narodih, urad visokega komisarja ZN-a za človekove pravice je Poljsko pozval, naj "zelo pozorno premisli morebitne vplive te zakonodaje na vladavino prava". Podobno je tudi podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova vodilne politike Poljske opozorila, naj premislijo glede predlaganega zakona o discipliniranju sodnikov.

Bruselj je konec leta 2017 že uvedel postopek proti Poljski, ker da s predlaganimi reformami v pravosodju sistematično spodkopava vladavino prava, grozi pa ji tudi odvzem glasovalnih pravic.