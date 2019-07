Iran zahteva izpustitev njihovega tankerja, Veliki Britaniji pa grozi s posledicami. Foto: Reuters

Policija je v četrtek sporočila, da so aretirali kapitana in prvega častnika tankerja Grace 1, ki so ga zasegli zaradi suma, da prevaža nafto v Sirijo, s čimer bi kršil sankcije EU-ja. V petek so nato aretirali še dva njuna kolega.

Policija je še sporočila, da se preiskava nadaljuje in da ladja za zdaj ostaja v Gibraltarju, ki je britansko prekomorsko ozemlje in spada pod EU, zaradi česar tam veljajo sankcije EU-ja.

Zaseg tankerja je sprožil diplomatski spor med Teheranom in Londonom. Iransko zunanje ministrstvo je v petek znova posvarilo Britance pred posledicami. "Če se bo Velika Britanija pustila zvleči v nevarne igrice ZDA, bi jim svetovali, naj tega ne storijo," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva Abas Musavi.

Iran je ponovil poziv Veliki Britaniji, naj izpusti njihov tanker, ki so ga zasedli britanski marinci, domnevno v pomoč gibraltarski policiji.

Velika Britanija je medtem Iran obtožila, da so skušale iranske ladje, ki naj bi pripadale iranski revolucionarni gardi, prestreči britanski tanker ob Hormuški ožini. Iran je incident zanikal.