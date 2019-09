Zdravilo so v Franciji prepovedali novembra 2009. Foto: Reuters

Obtožnica na 677 straneh vključuje obtožbe o nenamernem uboju in zavajanju. Tožilstvo podjetju Servier, enemu največjih in najvplivnejših zasebnih laboratorijev, očita, da je prikrilo stranske učinke zdravila Mediator, ki so ga zdravniki več desetletij predpisovali množično. Tožilstvo je vložilo obtožnico tudi proti francoskemu regulatorju za zdravila, ki ga obtožuje popustljivosti in mu očita, da ni ukrepalo, da bi preprečilo smrti in poškodbe. Na zatožni klopi je poleg podjetja in agencije še 21 obtožencev, na drugi strani pa 2.600 tožnikov.

Mediator so zdravniki predpisovali diabetikom s čezmerno težo, pogosto pa so ga jemale tudi zdrave ženske, ki so želele shujšati, saj zavira tek. Zdravniki so ga predpisovali tudi vitkim, zdravim in športno aktivnim ženskam, da se ne bi zredile.

Med letoma 1976 in 2009 so ga predpisali okoli 5 milijonom ljudi, čeprav je obstajal sum, da povzroča težave s srcem in pljuči. Francosko ministrstvo za zdravje je potrdilo, da je vsaj 500 ljudi umrlo zaradi težav s srčno zaklopko, potem ko bili izpostavljeni učinkovini Mediatorja, zdravniki pa ocenjujejo, da je številka veliko višja, okoli 2.000. Več tisoč ljudi ima zaradi uživanja zdravila različne zdravstvene težave.

Sojenje naj bi trajalo sedem mesecev. Foto: Reuters

Podjetje izplačalo blizu 132 milijonov evrov odškodnin

Ženske, ki so bile pred jemanjem zdravila popolnoma zdrave, niso sposobne prehoditi stopnic ali pa imajo trajne kardiovaskularne težave, ki močno omejujejo njihovo vsakodnevno življenje. Servier je doslej izplačal že za blizu 132 milijonov evrov odškodnin.

Na sojenju bodo skušali odgovoriti, zakaj je bila zloraba zdravila možna tako dolgo. Tožilci trdijo, da je Servier več desetletij zavajal potrošnike, pri čemer so jim pomagale tudi lene oblasti. Proizvajalec zdravil je z zdravilom, za katero se je zavedal, da povzroča težave, zaslužil več kot milijardo evrov.

V francoski agenciji za varnost zdravil, proti kateri tudi poteka sodni proces ‒ očitajo jim nezadostno in prepočasno ukrepanje pri nadzoru zdravil ‒, so napovedali sodelovanje z oblastmi.

"Sojenje pomeni veliko olajšanje"

Afera je izbruhnila leta 2007, ko je pulmologinja Irene Franchon iz bolnišnice Brittany na podlagi spremljanja svojih bolnikov posvarila na povezavo med uporabo Mediatorja in resnih srčnih in pljučnih težav. "Sojenje pomeni veliko olajšanje. Končno bomo videli konec nesprejemljivega škandala," je dejala. "To tako imenovano zdravilo je dejansko strup."

Zdravilo so s francoskega trga umaknili šele 2009, leta po tem, ko so ga v prvih letih 21. stoletja umaknili v Španiji in Italiji. Zdravilo nikoli ni dobilo zelene luči za uporabo v Veliki Britaniji in ZDA.

Škandal je več kot deset let vzrok polemik glede vpliva farmacevtskih lobijev v Franciji, kjer opažajo eno najvišjih uporab zdravil na recept v Evropi.