Pendarovski (desno) z odhajajočim predsednikom Gjorgejem Ivanovim. Foto: Reuters

Dodal je, da bo k sodelovanju povabil opozicijo in se zavzemal za pridružitev države zvezi Nato in EU, ne bo pa prenesel nepotizma, kriminala in korupcije.

Izpostavil je, da ima Severna Makedonija dobre odnose z vsemi sosednjimi državami. Dejal je tudi, da bo okrepil diplomatsko dejavnost, in sicer s ciljem, da država čim prej postane članica Nata in začne proces pridruževanja Evropski uniji. Dodal je, da bo "predsednik vseh državljanov, tudi tistih, ki niso glasovali zanj".

Obžaloval je, da je "Severna Makedonija država, ki je izrazito politično razdeljena", in ocenil, da je to "posledica obnašanja domačih politikov". Kot prvo nalogo si je zadal sodelovanje z opozicijo, poudaril pa je tudi, da bo "ščitil pravice narodnih manjšin, ker je zaščita manjšine pred samovoljo večine temelj demokracije".

Foto: Reuters

Obljubil je tudi, da bo dvignil raven gospodarskega razvoja in vodil politiko ničnega dopuščanja kriminala, korupcije in nepotizma, ker "vse to zmanjšuje zaupanje v institucije in mlade sili, da odhajajo iz države".

Združevanje etničnih skupin

Glede medetničnih odnosov v državi je dejal, da je "najpomembnejše dejstvo, da vse etnične skupine v državi Severno Makedonijo imenujejo za svojo". Ob tem je ocenil, da je na Balkanu to redkost.

Po njegovem mnenju so potrebne tudi sistemske in kadrovske rešitve v državi, govor pa je zaključil z mislijo, da "nimamo rezervne očetnjave, ki bi jo lahko imenovali svoj dom, naj bo Severna Makedonija večna".

Na nagovoru so bili med drugim prisotni poslanci, člani vlade, nekdanja predsednika Gjorge Ivanov in Branko Crvenkovski, načelnik generalštaba vojske Severne Makedonije, guvernerka narodne banke in predstavniki sodne veje oblasti.

Iz tujine so se inavguracije udeležili srbski predsednik Aleksandar Vučić, bolgarski predsednik Rumen Radev, albanski predsednik Ilir Meta, kosovski predsednik Hashim Thaci, ministra za zunanje zadeve Grčije in Črne gore, namestnika ministrov za zunanje zadeve Turčije in Poljske ter visoki predstavnik urada slovenskega predsednika.

Povabljeni so bili tudi predsednik Evropske komisije Jean-Cladue Juncker, visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini, evropski komisar za širitev Johannes Hahn in generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, a se nihče od njih slovesnosti ni udeležil.