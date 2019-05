Foto: Reuters

Protestniki iz vrst skrajne desnice so se v Varšavi podali od urada predsednika vlade do ameriškega veleposlaništva.

Po mnenju udeleženca protesta Roberta Bakiewicza iz antisemitskega gibanja Nacionalni radikalni tabor je ta zakon grožnja Poljski in njeni varnosti, saj judovske organizacije zahtevajo okoli 270 milijard evrov odškodnine. Protestu se je pridružil tudi sindikat kmetov, saj so ti zaskrbljeni zaradi morebitnih zahtevkov za vračilo zemlje v njihovi lasti.

Terezinska deklaracija, ki jo je med 47 državami podpisala tudi Poljska, vključuje tudi določbo, da se premoženje, ki je bilo v lasti Juda, ki nima naslednika, vrne tistim, ki so preživeli holokavst in potrebujejo finančno pomoč ali v podporo izobraževanju na to temo.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je v soboto na volilnem shodu dejal, da ne bodo nikomur povrnili škode, ker bi jo morali drugi povrniti njim samim. Na Poljskem je to pred evropskimi in jesenskimi parlamentarnimi volitvami vse bolj vroča tema.

Posebni odposlanec ameriškega zunanjega ministrstva za spremljanje in boj proti antisemitizmu Elan Carr je v sredo na obisku v Varšavi dejal, da zakon 447 zgolj obvezuje ameriško vlado k pripravi poročila o spoštovanju terezinske deklaracije, Poljska pa se lahko sama odloči, kako jo bo spoštovala. Zakon je predsednik ZDA Donald Trump podpisal maja lani.

Zakon o holokavstu zanetil spor z Izraelom

Foto: Reuters

Na Poljskem je marca lani začel veljati tudi zakon o holokavstu, ki je zanetil spor med Poljsko in Izraelom. Zakon kriminalizira navedbe, da so bila nacistična koncentracijska taborišča na Poljskem poljska, ne pa nemška. Po sprejeti junijski dopolnitvi zakona je za to zagrožena zgolj denarna, ne pa več triletna zaporna kazen.

Poljska pa je februarja tudi odpovedala udeležbo na višegrajskem vrhu v Izraelu. Spor je sprva izbruhnil, ker je izraelski premier Benjamin Netanjahu Poljake okrivil za sodelovanje z Nemci pri holokavstu.

Takrat je Morawiecki odpovedal pot v Izrael, nadomestiti pa bi ga moral poljski zunanji minister Jacek Czaputowicz. V kabinetu izraelskega premierja so zatrdili, da so ga mediji narobe navajali in da za holokavst ni okrivil vseh Poljakov.

Nakar je izraelski zunanji minister za izraelsko televizijo i24 dejal, da je "veliko Poljakov sodelovalo z nacisti in, kot je dejal Jicak Šamir, čigar oče je bil ubit, Poljaki sesajo antisemitizem z materinim mlekom", kar je vodilo v popolno odpoved udeležbe na vrhu s strani Poljske.

Pred drugo svetovno vojno je na Poljskem živelo okoli 3,2 milijona Judov, kar je predstavljalo okoli 10 odstotkov prebivalstva. Med vojno jih je bilo ubitih več kot tri milijone.

Poljska je edina evropska država, ki ni sprejela zakonov o odškodnini tistim, ki so med drugo svetovno vojno izgubili zasebno lastnino.