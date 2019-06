V čast 50. obletnice stonewallskega upora v New Yorku, ki velja za prelomen dogodek v gibanju za pravice LGBTI-skupnosti, je Parada ponosa, sicer peta, potekala tudi v Beogradu. Letos so udeleženci dogodka z imenom Ponos Srbije izpostavili štiri zahteve, in sicer zakonsko-pravno reguliranje istospolnih partnerstev, depatologizacijo transspolnih identitet in dostop do hormonske terapije, večjo občutljivost državnih institucija pri delu s pripadniki LGBT-skupnosti ter namenitev dela proračunskih sredstev za nevladni sektor in organizacije LGBT-skupnosti.