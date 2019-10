Protest okoljevarstvenikov pred začetkom sodnega postopka pred sodiščem v Berlinu. Foto: Reuters

Tožniki so vsi kmetje z ekoloških kmetij, na katerih delo vplivajo spremenjeni vremenski vzorci. Sodni postopek proti vladi so začeli že lani, saj trdijo, da vlada ni uresničila postavljenih ciljev glede varovanja okolja, kar predstavlja kršenje njihovih ustavnih pravic. Od sodišča v Berlinu pričakujejo, da bo vladi naložilo, naj sprejme več ukrepov, s katerimi bodo uresničili cilje, ki so si jih pri zaščiti okolja in boju proti podnebnim spremembam zadali za leto 2020.

Vlada kanclerke Angele Merkel je sprva napovedala, da bo izpuste ogljikovega dioksida v primerjavi z letom 1990 zmanjšala za 40 odstotkov, a je nato ta cilj opustila. Pri Greenpeaceu trdijo, da je to številko še vedno mogoče doseči.

Podoben sodni primer se je lani začel tudi na Nizozemskem, kjer je skupina 900 državljanov lani na ta način prisilila vlado, da si je zadala višje cilje za omejitev emisij toplogrednih plinov, ki jih povzročajo podnebne spremembe.