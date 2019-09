Nemška koalicija načrtuje podražitev letalskih prevozov na krajše razdalje. Foto: Reuters

Koalicija je predstavila 54 milijard evrov vreden sveženj ukrepov omejevanja izpustov v okviru boja proti segrevanju ozračja, kljub temu pa bosta kanclerka in ministrica v ZDA odleteli z ločenima, a skoraj istočasnima poletoma, poročanje časopisa Bild am Sonntag prenaša nemški portal Deutsche Welle.

Angela Merkel se bo v New Yorku v ponedeljek udeležila podnebnega vrha ZN-a, v torek pa bo sodelovala na splošni razpravi Generalne skupščine svetovne organizacije.

Medtem se bo Annegret Kramp-Karrenbauer v Washingtonu sešla z ameriškim kolegom Markom Esperjem, v Nemčijo pa se bo vrnila v ponedeljek.

Kanclerka naj bi v New Yorku potrdila odločenost Nemčije za postopno prenehanje uporabe premoga in pomoč pri reševanju pragozdov po svetu.

Časopis Bild, ki je kritiziral uporabo dveh letal, saj je letenje zelo škodljivo za okolje, je poročal, da sta političarki sprva nameravali leteti skupaj z letalom airbus A340, ki naj bi najprej pristalo v New Yorku, nato pa bi nadaljevalo do glavnega mesta ZDA.

Ministrica se je želela tudi vrniti v Nemčijo s potniškim letalom, a so ministrstvo iz urada kanclerke obvestili, da bo morala ministrica organizirati poseben polet tudi tja.

Obrambno ministrstvo je sporočilo, da so bili poleti izbrani glede na urnik ministrice, destinacijo, dolžino poleta in število članov uradne delegacije.

V petek sta kanclerka in ministrica oznanili sveženj ukrepov z namenom prepoloviti izpuste ogljika v Nemčiji do leta 2030.

Med ukrepi so podražitev bencina in dizelskega goriva, višje subvencije za električne avtomobile, pocenitev železniškega prevoza ter podražitev poletov na krajše razdalje.

Nemčija namerava zapreti vse elektrarne na premog najpozneje do leta 2038.