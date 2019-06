Poleg Šija in Putina so se foruma udeležili tudi predsedniki Bolgarije, Armenije in Slovaške ter generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres. Foto: Reuters

Putin je obtožil Washington, da skuša razširiti svojo pristojnost na ves svet. Ob tem je zavrnil retoriko trgovinskih vojn in sankcij, ki jih zasledujejo ZDA, ter pozval k premisleku o vlogi dolarja v globalni trgovini.

Kritičen je bil tudi do pritiskov ZDA na Kitajsko in Rusijo. Peking je trenutno vpleten v trgovinsko vojno z ZDA, proti Rusiji pa veljajo zahodne sankcije. Putin je poudaril, da si ZDA prizadevajo za zaustavitev izgradnje Severnega toka 2, vedno večji pritisk pa izvajajo tudi na kitajsko tehnološko podjetje Huawei, ki ga skušajo izriniti z globalnega trga.

Medtem je Ši poudaril, da se je treba bojevati proti neenakopravnosti globalnega ekonomskega sistema. Kitajski predsednik je navedel Rusijo kot eno ključnih partneric in da se Kitajska veseli okrepitve vzajemnega sodelovanja, ki da temelji na enakopravnosti in spoštovanju.

"Kitajska je pripravljena deliti tehnološke inovacije z vsemi partnerji, predvsem kar se tiče tehnologije 5G," je dodal.

Ši je pripotoval v Rusijo v sredo na tridnevni obisk, ki ga je začel v Moskvi. Med srečanjem v Kremlju je ruskega kolega označil za najboljšega prijatelja.

To je prvič, da se je kitajski predsednik udeležil mednarodnega poslovnega foruma v Sankt Peterburgu, ki že več kot 20 let prikazuje investicijski potencial Rusije.

Foruma se je udeležil tudi slovenski gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Foto: BoBo

Pogovori o krepitvi sodelovanja Slovenije in Rusije

Foruma sta se udeležila tudi slovenski gospodarski minister Zdravko Počivalšek in državni sekretar Aleš Cantarutti. Počivalšek se je med drugim srečal z ruskim kolegom ministrom za industrijo in trgovino Denisom Manturovim ter predsednikom ruskega združenja za industrijo in podjetništvo Aleksandrom N. Šohinom.

Počivalšek in Manturov sta se zavzela za krepitev sodelovanja malih in srednje velikih podjetij iz obeh držav, predvsem na področju prenosa sodobnih tehnologij med podjetji, pogovarjala sta se tudi o možnostih pomoči slovenskim podjetjem pri pridobivanju novih projektov na ruskem trgu.

"Slovenija z izrazito izvoznim gospodarstvom mora vzdrževati dobre gospodarske in politične odnose z različnimi globalnimi igralci. Ne sme se izolirati. Udeležba na tem gospodarskem forumu je jasno sporočilo, da je Slovenija resna gospodarska partnerica tudi Rusiji. To je temelj za izvedbo konkretnih dejavnosti krepitve gospodarskega sodelovanja v korist slovenskih podjetij, ki ciljajo na te trge," je poudaril Počivalšek.

Rusija pomembna partnerica

Rusija je na lestvici najpomembnejših izvoznih partneric Slovenije na 14. mestu, po vrednosti slovenskih neposrednih naložb v tujini pa je četrta najpomembnejša država. "Rusija je za Slovenijo pomembna gospodarska partnerica. Lani je trgovinska menjava dosegla 1,4 milijarde evrov, kar predstavlja 3,5-odstotno rast glede na leto 2017," je poudaril minister. Lani je Slovenijo obiskalo tudi 63.000 ruskih turistov oziroma dva odstotka več kot leta 2017, opravili pa so 300.000 prenočitev oziroma dva odstotka manj.

Slovenija je lani v Rusijo izvozila za 899 milijonov evrov blaga in storitev oziroma štiri odstotke manj kot leto prej ter uvozila 478 milijonov evrov oziroma 21 odstotkov več kot v 2017. Slovenska podjetja so leta 2017 izvedla za 388 milijonov evrov naložb v Rusiji, ruska podjetja v Sloveniji pa za 176 milijonov evrov. Ruske investicije v Sloveniji obsegajo številne gospodarske dejavnosti, kot so jeklarska industrija (SIJ), živilskopredelovalna industrija (Perutnina Ptuj), zdraviliški turizem (Terme Maribor in Rimske Terme), bančništvo (Sberbank) in farmacevtska industrija (Galex).