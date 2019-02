Ruski predsednik je poudaril pomen družine. Foto: Reuters

Govor je začel z gospodarskimi in socialnimi vprašanji Rusije ter poudarek namenil družinam, zdravstvenemu in izobraževalnemu sistemu. "Ne smemo čakati, razmere moramo izboljšati takoj. Od letošnjega leta morajo Rusi čutiti izboljšave," je dejal ruski predsednik.

Opozoril je na nizko rodnost v Rusiji in dejal, da so soočeni "z zelo zapletenim demografskim obdobjem", saj bi v prihodnjih petih letih morali oživiti rast prebivalstva.

Veliko časa v govoru je posvetil družini in jo označil za "moralno ogrodje". Dejal je, da je treba okrepiti družinske vrednote ter napovedal vrsto ukrepov, od dodatkov za otroke do nižjih davkov za velike družine. Družinam z najmanj tremi otroki je obljubil 450.000 rubljev (6.000 evrov) zveznih sredstev za plačilo hipoteke.

Ruski predsednik je v letnem govoru dejal, da si vlada prizadeva uveljaviti nacionalni projekt za izboljšanje kakovosti življenja vseh generacij, kar bo mogoče doseči samo z dinamičnim razvojem Rusije. Obljubil je pomoč revnim družinam, in sicer z napovedjo, da bi plačilo hipoteke lahko preložili, če bi glavni vir dohodka v družini izgubil službo.

Spremljanje govora v vojaški akademiji. Foto: Reuters

Putin: "Devizne rezerve lahko pokrijejo ruski dolg"

Rusijo že leta pesti počasna gospodarska rast, koncentracija oblasti v rokah peščice in sankcije zahodnih držav. Putin je danes sicer razkril, da lahko ruske devizne rezerve pokrijejo ves dolg vlade in domačih podjetij, poroča RT. Ruski zunanji dolg znaša 453,7 milijarde dolarjev, medtem ko so mednarodne rezerve 8. februarja 2019 znašale 475 milijard dolarjev.

Putin se sicer sooča z najnižjo javnomnenjsko podporo po priključitvi ukrajinskega polotoka Krim leta 2014. Pred manj kot letom dni je bil vnovič izvoljen s 76-odstotno podporo, trenutno pa je ta pri 64 odstotkih. Padec podpore je med drugim posledica zvišanja upokojitvene starosti in DDV-ja s 1. januarjem, ki je naletela na splošno neodobravanje, ki so ga ljudje izražali tudi s protesti.

Rusijo zadnja leta pesti počasna gospodarska rast. Foto: Reuters

"Rakete, ki lahko zadenejo centre odločanja"

Ruski predsednik je nato opozoril, da bi lahko Rusija - če bodo to prve storile ZDA - v Evropi namestila rakete, "ki lahko zadenejo ozemlje, kjer so centri odločanja".

"Rusija ne namerava prva namestiti teh raket v Evropi," je dejal Putin v govoru pred obema domovoma parlamenta. Če pa jih bodo ZDA razvile in namestile v Evropi, bo to dramatično zaostrilo mednarodne varnostne razmere, saj bo to za Rusijo resna grožnja, njegove besede povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Putin je pohvalil ruski visokotehnološki raketni sistem Avangard, prvotno namenjen obrambi, ki pa lahko nosi tako jedrske kot konvencionalne bojne glave. Avangard so predstavili in preizkusili že lani, izstrelki pa naj bi dosegli hitrost do 30.000 kilometrov na uro, RT navaja ruske vojaške strokovnjake. Putin je pomembnost iznajdbe danes primerjal s prvim umetnim satelitom Sputnik 1.

Podpora predsedniku Putinu je padla na 64 odstotkov, kar je najnižje od priključitve Krima leta 2014. Foto: Reuters

ZDA in Rusija izstopili iz INF -a

ZDA so v začetku meseca izstopile iz ene ključnih pogodb iz obdobja hladne vojne, ameriško-ruske pogodbe o prepovedi jedrskih raket srednjega dosega (INF). Za razlog so navedle ruske kršitve pogodbe. Moskvo obtožujejo, da pogodbo krši z razvojem in nameščanjem novega raketnega sistema 9M729. Moskva, ki kršitve zanika, je nato v odgovor prav tako izstopila iz pogodbe.

Glede INF-a je Putin dejal, da razume pomisleke ZDA, saj lahko ostale države razvijajo orožje, ki je po pogodbi prepovedano za Moskvo in Washington. Vendar meni, da bi ZDA lahko bile iskrene, ne pa da so si izmislile obtožbe proti Rusiji, da bi upravičile svoj enostranski izstop iz pogodbe.