Na paradi so sodelovale številne ruske ladje, podmornice in letala. Foto: EPA

"Naša mornarica zagotavlja varnost države, njene nacionalne interese in lahko odvrne katerega koli napadalca. To ji zagotavlja edinstveno orožje, ki ga Rusija ima. A najpomembnejša sta pogum in usposobljenost posadke ter predanost domovini," je dejal Putin. Ob tem je poudaril, da bo Rusija v prihodnosti zgradila "edinstveno" mornarico, ki bo mornarica močne in suverene države.

Putin je še spomnil, da dan mornarice praznujejo širom po državi, kar izkazuje čast vsem, ki so kadar koli v zgodovini zvesto služili Rusiji in ki to še naprej počnejo na njenih mejah in daleč stran od domovine.

Na osrednji vojaški paradi v Sankt Peterburgu in v Kronštatu na otoku Kotlin zahodno od St. Peterburga je sodelovalo več kot 4.000 vojakov, 43 vojaških ladij in podmornic ter 41 letal. Prvič sta se parade udeležila tudi kitajski rušilec Xian in indijska fregata Tarkash. Vojaške parade so potekale tudi v drugih ruskih mestih - Baltijsku, Sevastopolu, Severomorsku in Astrahanu ter v sirskem pristanišču Tartus.

V slednjem so na paradi po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sodelovale ruska podmornica Stari Oskol, fregata Admiral Grigorovič in več manjših vojaških ladij kot tudi ruski bombniki, lovci in helikopterji, ki so preleteli pristanišče.