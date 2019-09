Prisrčno snidenje venezuelskega in ruskega predsednika Nicolasa Madura in Vladimirja Putina. Foto: Reuters

Putin je vsakršno zavrnitev dialoga označil za "neracionalno in škodljivo za državo in grožnjo dobrobiti prebivalcev." Ob tem je med srečanjem z Madurom dejal, da "seveda podpiramo, da se vi, predsednik in vaša vlada, srečate z opozicijo."

Moskva je ena od glavnih zaveznic venezuelskega predsednika, ki ga podpira s posojili in pomočjo za venezuelsko vojaško in naftno industrijo. Ruski predsednik je naznanil, da bo Moskva v bližnji prihodnosti Venezueli dostavila 1,5 milijona odmerkov različnih cepiv.