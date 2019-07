Ruski predsednik in italijanski premier. Foto: EPA

Putin je tretjič obiskal papeža Frančiška v Vatikanu. V Rimu obisku pravijo kar "Vladimirjev čudež", saj se je mesto za en dan osvobodilo odpadkov na ulicah in turističnih množic pred Vatikanom, iz Rima za Radio Slovenija poroča dopisnik Janko Petrovec.

Ruski predsednik je k papežu prispel z enourno zamudo – kot pred štirimi leti, ko ga je Bergoglio pozval, naj pomaga k rešitvi vojnega konflikta v Ukrajini. To je bila tudi ena od tokratnih tem – ob razmerah v Siriji in Venezueli ter položaju katoličanov v Rusiji. Podpisala sta tudi protokol o sodelovanju med vatikanskimi in ruskimi pediatričnimi bolnišnicami.

Že jutri na pogovore s papežem prihajajo voditelji Ukrajinske grškokatoliške cerkve. Tema pogovorov bo vloga cerkvenih institucij pri reševanju ukrajinskega konflikta.

Vatikanski opazovalci so v luči izboljšanih odnosov z Rusko pravoslavno cerkvijo pričakovali Putinovo vabilo papežu v Rusijo, vendar je Kremelj to možnost zanikal.

Utrjevanje političnega prijateljstva

Vladimir Putin se je srečal tudi s predsednikom italijanske republike Sergiem Mattarello in premierjem Giuseppejem Contejem, zvečer pa še s podpredsednikoma Matteom Salvinijem in Luigijem Di Maiem ter zasebno s Silviem Berlusconijem.

Slovenska tiskovna agencija navaja, da se je Putin v pogovoru s Contejem zavzel za konec spopadov v Libiji. Conte je dejal, da je bil dosežen dogovor, da bosta Italija in Rusija podprli vlogo Združenih narodov pri reševanju krize v Libiji.

Kratki obisk je namenjen zlasti utrjevanju političnega prijateljstva med državama – v pričakovanju dviga evropskih sankcij proti Rusiji. Tega si močno želi italijansko gospodarstvo, kmetijski sektor predvsem zaradi izpada izvoza v Rusijo izgublja po milijardo evrov letno.

Toda italijanska politika, pod močnim vplivom Trumpove Amerike, nima poguma za samostojno odpravo sankcij, čeprav se za to zavzema minister Salvini. Tega se zaveda tudi izkušeni Putin, zato je že včeraj zanikal tovrstna pričakovanja do Italije.

Putin upa na dobre odnose z EU-jem pod novim vodstvom

STA še poroča, da se je Putin v Italiji odzval tudi na imenovanje nemške obrambne ministrice Ursule von der Leyen za kandidatko za predsednico Evropske komisije. "Ne vemo, kako se bo izkazala na tem novem položaju, a računamo, da bo vodstvo EU-ja imelo interes za ponovno vzpostavitev polnovrednih odnosov z Rusijo," je dejal Putin po srečanju s Contejem.