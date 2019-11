Po poročanju BBC-ja so številni zaradi nadaljevanja tresenja tal noč preživeli v šotorih in avtomobilih. V kraju Thumane so doslej postavili 67 šotorov, v katerih lahko prebiva 700 ljudi, v Draču in sosednjih vaseh pa 181 šotorov za 1450 ljudi.

Reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih. Foto: Reuters

Glavnemu sunku z močjo 6,4 v torek zgodaj zjutraj, ko je večina spala, je sledilo že več kot 250 popotresnih sunkov, dva med njimi z močjo 5, je sporočila albanska obrambna ministrica Olta Xhacka.

Vlada na pomoč poslala dva strokovnjaka

Albanski premier Edi Rama je obljubil, da bodo reševalci potrpežljivo in temeljito nadaljevali iskanje vseh pogrešanih. V operaciji sodeluje 2.000 vojakov in 1.900 policistov.

Na prizadeta območja dovažajo pomoč iz številnih evropskih držav, nekatere so tja napotile tudi svoje reševalce. Doslej je prispelo več kot 200 strokovnjakov iz EU-ja, s Kosova, iz Grčije, Turčije, Francije, Italije, Hrvaške, Romunije, Švice, ZDA, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije, ki bodo pomagali pri iskanju in reševanju. Vlada je na dopisni seji sklenila, da v Albanijo kot pomoč mehanizma Unije na področju civilne zaščite tja pošlje dva strokovnjaka za pomoč pri koordinaciji mednarodne pomoči pri odpravi posledic potresa.

Žarišče potresa je bil Drač, glavno pristanišče in ena ključnih turističnih točk v državi, v katerem je bilo ranjenih tudi okoli 600 prebivalcev. Poleg Drača je najbolj prizadeto mesto Thumane. Tam so na športnih igriščih in stadionih postavili več kot 300 šotorov, v katerih so današnjo noč preživeli številni, ki so ostali brez domov.

Šotori v Thumanu. Foto: Reuters

Mamo rešili, za osemletno hčer je bilo prepozno

V Thumanu se je med drugim podrl petnadstropni blok, v katerem so v 4. nadstropju spali 48-letna Marjana Gjoka in trije njeni sorodniki, med njimi 3-letna nečakinja. Okoli 4. ure zjutraj jih je vrglo v zrak. "Streha se je podrla na naše glave, in ne vem sploh, kako nam je uspelo pobegniti. Bog nam je pomagal," je dejala. Žal se zgodba ni končala srečno za drugo družino iz šestnadstropnega bloka v mestu. Reševalcem je po 14 urah iz ruševin uspelo rešiti 30-letno žensko, za njeno osemletno hčerko, ki so jo našli dve uri predtem, pa so bile poškodbe usodne.

To je bil najmočnejši potres v Albaniji v zadnjih desetletjih. Tresenje tal so občutili na celotnem Balkanu ter na severozahodu Grčije in v južni Italiji, tudi v Sloveniji.

Močan potres tudi v Grčiji

O tresenju tal poročajo tudi iz Grčije. Davi je bil potres z močjo 6 severozahodno od Krete. Žarišče je bilo v globini 56 kilometrov med otokoma Kreta in Kitera, čutili pa so ga tudi v 265 kilometrov oddaljenih Atenah. Za zdaj ni podatkov o škodi. "Bil je močan potres, ves otok se je stresel, a na srečo ni nobenih poročil o škodi," je sporočil guverner Krete Stavros Arnautakis.

Albanija: Po potresu številni noč prebili v šotorih