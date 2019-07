Protesti, na katerih je množica zahtevala odstop celotne vlade, so potekali v več romunskih mestih. Foto: Reuters

"Za Alexandro, proti ravnodušnosti države"

Romuni so ogorčeni in nezadovoljni s slabim delovanjem policije v primeru 15-letne Alexandre, ki je zaman klicala na pomoč. Zaradi očitkov, da se policija ni pravočasno odzvala, je izgubil službo vodja romunske policije Ioan Buda, a to razburjenih ljudi ni pomirilo.

Na protestu je bilo tako med drugim slišati kritike na račun nesposobnosti policije in tudi pozive vladi, naj odstopi. Ljudje so ob obeležju, ki so ga naredili pred notranjim ministrstvom, polagali cvetje in prižigali sveče. Protesti so pod geslom "Za Alexandro, proti ravnodušnosti države" potekali tudi drugje po državi. Celotna Romunija je po dogodku v šoku.

Alexandra Macesanu je bila ugrabljena v sredo v kraju Caracal, ko se je nameravala z avtoštopom vrniti domov v Dobrosloveni na jugu Romunije. V četrtek zjutraj ji je uspelo trikrat poklicati številko 112 in sporočiti, da je ugrabljena. Pri tem je navedla informacije o tem, kje je, a policija naj ne bi vzela resno njenega klica. Dekle je zakričalo "prihaja, prihaja", preden je bila zveza prekinjena.

Na dan medtem prihajajo nove podrobnosti o dogodku. Tako naj bi še pred klici na pomoč soseda osumljenca slišala iz hiše krike in to sporočila policiji, ki se tudi na to ni odzvala. Policija, ki je nazadnje le prispela do hiše osumljenca, je nato tri ure nemočno čakala na nalog za preiskavo, preden je vdrla na njegovo posestvo.

Osumljenec je priznal dva umora. Na njegovem posestvu so odkrili tudi več vreč zamrznjenega mesa, ki ni živalskega izvora. Foto: Reuters

Romunski notranji minister Nicolae Moga je v petek pojasnil, da so Budo odstavili, ker so v danem primeru "potrebni drastični ukrepi". Sledile so odstavitve še več visokih predstavnikov policije.

Na policijo letijo kritike, da se je prepozno odzvala, da bi dekle pomagala rešiti. Dekletova družina policiji očita, da njenih pozivov ni vzela resno, policija pa odgovarja, da je bilo težko izslediti kraj, iz katerega je klicala.

Dekleti naj bi posilil, ubil in razkosal

Policija je pridržala 65-letnega Gheorgheja Dinco, ki je priznal, da je umoril 15-letno Alexandro in tudi 18-letno Luizo Melencu, potem ko naj ne bi privolili v spolne odnose. Med preiskavo njegovega doma in vrta so odkrili posmrtne ostanke in nakit, ki je pripadal Alexandri. Dekle naj bi moški posilil, nato pa ubil in razkosal.

Poleg tega so na njegovem posestvu odkrili več vreč zamrznjenega mesa, ki ni živalskega izvora. Po prvih ugotovitvah naj bi šlo za posmrtne ostanke aprila izginule 18-letnice. Po poročanju romunskih medijev preiskovalci domnevajo, da bi bile lahko žrtve avtomehanika, ki je občasno delal kot taksist, najmanj tri.

Romunski predsednik Klaus Iohannis je dal jasno vedeti, da so odstopi in zamenjave policijskih uradnikov sicer "nujni, vendar nikakor ne zadostni", in napovedal, da bo primer predal vrhovnemu obrambnemu svetu. Po Iohannisovem mnenju gre v omenjenem primeru za znak, da zaradi koruptivnih praks pri policiji delajo nesposobni ljudje. Tudi premierka Viorica Dancila je preiskovalcem očitala napake.