Romunski policist pred notranjim ministrstvom, pred katerim ljudje polagajo cvetje za ubito Alexandro. Foto: AP

15-letna Alexandra je bila ugrabljena v sredo, ko je štopala do doma v mestu Caracal na jugu Romunije.

V četrtek zjutraj ji je uspelo trikrat poklicati policijo, povedala jim je, da jo je ugrabil voznik, ki jo je pobral, in jim podrobno opisala, kje je.

Njena družina pravi, da policisti njenih klicev na pomoč niso vzeli resno, medtem ko se policija brani, da so imeli težave klice izslediti. Ugrabitelj je dekle nazadnje ubil.

Alexandra trebuie să rămână în istoria României ca fiind cea care a schimbat țara pentru totdeauna https://t.co/V8RoA3ppYz — DjAxell Romania (@DJ_AXELL) 27. julij 2019

Policija je v ugrabiteljevi hiši našla posmrtne ostanke dveh oseb in nakit pogrešanega dekleta, 65-letnega moškega pa pridržala. Posmrtne ostanke, za katere menijo, da pripadajo Alexandri in 18-letnici, ki je izginila aprila, so poslali na analizo.

"Potrebni drastični ukrepi"

Po navedbah zdaj že odpuščenega policijskega načelnika Ioana Bude je Alexandra pri zadnjem klicu zavpila "prihaja, prihaja", preden je bil klic prekinjen. Policija trdi, da so imeli težave pri lociranju klica, nazadnje pa so hišo, kjer naj bi bila, identificirali v petek ob 3. uri ponoči.

Policija naj bi nato zaprosila za preiskovalni nalog, čeprav jim tega pravno ni bilo treba storiti, za tem pa čakali vse do jutra, da so v hišo dejansko vstopili. Prostore so tako preiskali šele 19 ur po zadnjem dekletovem klicu.

Notranji minister Nicolae Moga je sporočil, da je bil policijski načelnik razrešen, ker da so v takem primeru "potrebni drastični ukrepi".

Državni tožilec Bogdan Licu je medtem za medije dejal, da mora policija pojasniti, zakaj je čakala tako dolgo, kot je. "Dekle, ki bi bilo po vseh indikacijah lahko rešeno, je umrlo," je bil odločen.