25. novembra lani so tri ukrajinska vojaška plovila skušala prečkati Kerško ožino, ki ob polotoku Krim povezuje Črno in Azovsko morje. Ruske vojaške ladje so nanje streljale in jih zajele, ukrajinski mornarji pa so bili od takrat zaprti v Rusiji. Foto: AP

Letalo z ukrajinskimi državljani je dopoldne vzletelo z moskovskega letališča Vnukovo in je namenjeno proti Kijevu. Hkrati je rusko letalo, na katerem so ruski zaporniki, zapustilo letališče Borisol v ukrajinski prestolnici.

V domovino se med drugimi vrača vseh 24 ukrajinskih mornarjev, ki jih je Rusija lani priprla v Kerški ožini, pa tudi priznani ukrajinski režiser in aktivist Oleg Sencov, ki so ga pred dnevi iz zapora v odročnem arktičnem delu Rusije premestili v Moskvo. Sencov je bil v Rusiji obsojen na 20 let zapora zaradi obtožb o vpletenosti v dva napada s požigom v mestu Simferopol, ki da ju je ukazala ukrajinska skrajna organizacija Desni sektor. Sencov je obtožbe zanikal.

Rusko letalo je svoje ujetnike iz Ukrajine odpeljalo v domovino. Foto: Reuters

Ni pa znano, ali je Ukrajina Rusiji predala novinarja tiskovne agencije Ria novosti Kirila Višinskega, ki so ga prejšnji mesec pogojno izpustili.

Zelenski izpolnil predvolilno obljubo

V zadnjih dnevih se je pojavilo več namigov, da bi lahko v kratkem prišlo do izmenjave zapornikov, ki je prva večja izmenjava med državama po izbruhu spopadov na vzhodu Ukrajine leta 2014. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je o izmenjavi zapornikov spregovoril že po zmagi na volitvah, ko je obljubil tudi končanje spopadov na vzhodu države. Ukrajinske enote se tam bojujejo od leta 2014 proti proruskim silam, ki imajo podporo Moskve. V spopadih je umrlo več kot 13.000 ljudi. Kljub dogovoru o prekinitvi ognja prihaja do občasnih spopadov.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ta teden dejal, da bo izmenjava ogromen korak k normalizaciji odnosov s Kijevom.