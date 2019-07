Ruski predsednik Putin je dejal, da bodo nekatere žrtve odlikovali z najvišjim priznanjem, oblasti pa ne želijo dajati pojasnil o nesreči. Foto: EPA

Že novico o samem požaru so oblasti objavile šele v torek, tudi sicer pa so o okoliščinah nesreče na skrajnem severu države in samem plovilu podale le skope informacije.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes povedal le, da informacij v zvezi s požarom na plovilu ne morejo v celoti objaviti. "Spadajo v kategorijo državnih skrivnosti," je dodal. Je pa bil ruski predsednik Vladimir Putin po besedah Peskova o nesreči obveščen takoj, ko se je zgodila, odredil je tudi preiskavo dogodka, ki ga je označil za tragedijo.

Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je 14 mornarjev na podmornici umrlo zaradi vdihavanja strupenih plinov, potem ko je v domnevno znanstvenem raziskovalnem globokomorskem podvodnem plovilu, ki je raziskovalo morsko dno, izbruhnil požar.

Časnik Nova Gazeta, ki se je skliceval na neimenovane vire, je sicer poročal, da je bilo plovilo minipodmornico na jedrski pogon, ki se lahko spusti v ekstremne globine. Plovilo naj bi se imenovalo AS-12 Lošarik, ameriški uslužbenci pa pravijo, da je njegov namen rezati podvodne kable.

Oblasti niso hotele pojasniti, ali je imelo plovilo res jedrski pogon, kar je vzbudilo skrbi glede morebitnega uhajanja sevanja, poroča BBC. Nepotrjena poročila ruskih medijev pravijo, da je najmanj pet članov posadke preživelo incident in da so bili odpeljani v bolnišnico.

Peskov je še dejal, da je posadka "ravnala junaško, da bi rešila plovilo". Putin je družinam žrtev izrazil sožalje in dejal, da je bilo devet žrtev odlikovanih z najvišjim častnim priznanjem Junak Ruske federacije.

Gre sicer za zadnji incident v nizu nesreč, ki jih je v preteklih letih doživela ruska mornarica. Še vedno najbolj odmeva potopitev podmornice Kursk, v kateri je leta 2000, v prvem letu Putinovega predsedovanja, umrlo 118 mornarjev.