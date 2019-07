Poškodovano plovilo je zdaj v ruskem mornariškem oporišču Severomorsk v Murmansku. Foto: EPA

Kot je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, ki so ga povzeli ruski mediji, je v podvodnem plovilu zagorelo v ponedeljek, ogenj v plovilu pa so pogasili. Mornarji so umrli zaradi zastrupitve z dimom.

Plovilo je zdaj v oporišču ruske severne flote v Severomorsku ob Barentsovem morju.

Raziskovalno plovilo je po navedbah ruskega obrambnega raziskovalo podmorsko okolje v oceanu v ruskih ozemeljskih vodah po naročilu ruske vojske.

Ruski medij RBC poroča, da se je nesreča zgodila na jedrski podmornici AS-12, a uradne potrditve tega podatka ni. Rusko obrambno ministrstvo v svojem poročanju ni navedlo podrobnosti o vrsti podmornice.

Podmornica za posebne operacije

AS-12 je podmornica, ki jo poganja en jedrski reaktor in je namenjena raziskovalnim ter posebnim operacijam, zato o njej ni znanih veliko podrobnosti.

Potopila naj bi se lahko do globine 6000 metrov in je namenjena reševanju posadk drugih podmornic v velikih globinah. Poznavalci navajajo, da gre za najtišjo in najtežje zaznavno rusko podmornico.

Avgusta leta 2000 je v nesreči jedrske podmornice Kursk umrlo vseh 118 vojakov na krovu. Na podmornici so odjeknili dve eksploziji, nato pa se potopila na dno Barentsovega morja.