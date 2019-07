Z ognjenimi zublji se bori več kot 200 gasilcev s 50 vozili in 50 vojakov, gasijo s sedmimi letali tudi iz zraka, gašenje pa otežuje močan veter, navaja portal hrt.hr. Na pomoč so prišli gasilci iz Solina, Podstrane in Splita.

Zaradi požara in dima so gasilci izdali priporočilo, da se del dalmatinske avtoceste zapre za promet. Tako je bila nekaj časa za ves promet v obe smeri zaprta avtocesta Šibenik–Vrpolje.

Promet je ustavljen tudi na magistralni cesti in več lokalnih cestah, ogenj pa se počasi bliža stanovanjskim naseljem.

Namestnik šibeniškega župana Danijel Mileta je povedal, da je obstajala nevarnost, da bi ogenj dosegel vas Rupići, kjer so prebivalcem okoli 50 hiš že odredili evakuacijo, a so gasilci ogenj uspešno ustavili.

Izpostavil pa je, da gre za "ogromen in obsežen požar".

"Stanje na terenu je precej slabo. Gori med Dubravo in avtocesto v gostem borovem gozdu. Ogrožena je avtocesta, mi pa se trudimo zaščititi objekte in lastnino, čeprav je požar za zdaj od njih še razmeroma oddaljen," je za Šibenski portal povedal gasilski poveljnik Volimir Milošević.