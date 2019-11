Severna Makedonija na oktobrskem vrhu voditeljev ni dobila zelene luči za začetek pogajanj, potem ko jo je po neuradnih informacijah blokirala le Francija, Albanijo pa poleg Francije še Nizozemska in Danska.

Premier Severne Makedonije Zoran Zaev in predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli med srečanjem v Skopju. Foto: EPA

Sassoli je med drugim prepričan, da bo mogoče oktobrsko odločitev spremeniti v nekaj mesecih, v tem času pa naj se država osredotoči na uresničevanje novih reform v okviru približevanja EU-ju.

Sassoli: To je samo majhna ovira na naši poti

"Imamo skupno usodo in to je samo majhna ovira na naši poti ... Moramo iti skupaj naprej, dokler Severna Makedonija ne bo članica EU-ja," je gostitelje opogumil Sassoli. "Razumem vaše razočaranje, tudi mi smo razočarani, hkrati pa moramo zaupati v tisto, kar bomo v prihodnosti dosegli skupaj," je še poudaril.

Makedonski premier Zoran Zaev je to, da je novi predsednik Evropskega parlamenta za svoj prvi obisk v tujini izbral Severno Makedonijo, označil kot dokaz podpore Evropskega parlamenta. Zahvalil se je evropskim poslancem za sprejem resolucije o podpori začetka pristopnih pogajanj Severne Makedonije in Albanije.

Zaev: Ne odstopamo od članstva v EU-ju in Natu

Poudaril je, da se zavedajo, da morajo nadaljevati reforme in pokazati napredek na področju vladavine prava in gospodarstva, saj bo to koristilo predvsem državi. "Dokazali bomo, da ne odstopamo od članstva v EU-ju in Natu. Pritiski in kritike protievropskih sil bodo premagani. Dokazali bomo, da je naše mesto v EU-ju. Verjamemo v evropske vrednote in prepričani smo, da bo Severna Makedonija kmalu dobila drugo priložnost," je napovedal premier, ki se je zaradi rdeče luči Bruslja odločil za razpis predčasnih parlamentarnih volitev.

Sassoli se je v ponedeljek srečal še s predsednikom države Stevom Pendarovskim, v torek pa bo nagovoril poslance in se srečal s predsednikom sobranja Talatom Xhaferijem.