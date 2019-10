Premier Zaev predlaga predčasne volitve. Foto: Reuters

"Predlagam čimprejšnjo izvedbo predčasnih volitev, na katerih se boste vi, državljani, odločili za pot, ki jo bomo ubrali," je dejal v televizijskem nagovoru.

Zaev je dejal, da je njegova država "žrtev zgodovinske napake EU-ja". "Mi smo naše obveznosti izpolnili. Na področju reform, sporov s sosedi in ostalo. Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči," je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.



"Jezen sem in razočaran in mislim, da ves naš narod občuti enako," je še povedal, a dodal, da bo kljub vsemu postopal odgovorno, saj trenutni položaj zahteva resnost.



Zahvalil se je voditeljem EU-ja, ki so se zavzemali za začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo. "Cenimo to podporo in vemo, da lahko računamo nanje," je dejal socialdemokratski premier, ki je položaj prevzel leta 2017 in je ves politični kapital zastavil za pot Severne Makedonije proti članstvu v Uniji.



Pojasnil je, da se bo v nedeljo sestal s predsednikom države Stevom Pendarovskim in drugimi politični voditelji na razpravi o nadaljnjih korakih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Severna Makedonija in Albanija na vrhu EU-ja v četrtek in petek v Bruslju nista dočakali odobritve začetka pristopnih pogajanj z Unijo, čeprav ta korak podpira velika večina članic in čeprav sta za to izpolnili pogoje.

Zeleno luč za Severno Makedonijo je po neuradnih informacijah blokirala le Francija, za Albanijo pa poleg nje še Nizozemska in Danska.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je rdečo luč za Skopje in Tirano opisal kot "hudo zgodovinsko napako". "Če želimo, da nas spoštujejo, moramo držati obljube," je poudaril.