Severna Irska je bila edini del Združenega kraljestva, v katerem so bile umetna prekinitev nosečnosti, tudi v primeru posilstva, in poroke istospolnih parov prepovedane. Foto: Reuters

Spremembe je že julija letos sprejel britanski parlament v Londonu, ko so poslanci potrdili dekriminalizacijo splava in omogočili zakonit dostop do umetne prekinitve nosečnosti. Prav tako so sprejeli nova pravila, ki bodo omogočila istospolne poroke in civilna partnerstva.

Severnoirski skupščini, katere delo je suspendirano že od januarja 2017, so ob tem omogočili, da do 21. oktobra sprejme spremembe zakonodaje, ki je zdaj v veliki meri skladna s pravili, ki veljajo v Angliji, Walesu in na Škotskem.

Nova zakonodaja v veljavi naslednje leto

Na Severnem Irskem priznali pravico do splava

"To je izjemno pomemben trenutek in začetek nove dobe za Severno Irsko, v kateri bomo osvobojeni zatiralske zakonodaje, ki je upravljala z našimi telesi in zdravjem," je dejala predstavnica severnoirskega Amnesty International Grainne Teggart.

Državni sekretar za Severno Irsko Julian State je pojasnil, da bo pravni okvir za zakonit dostop do splava začel veljati 31. marca naslednje leto. Pravila glede istospolnih partnerstev pa bodo pripravljena do 13. januarja, tako da prve poroke pričakujejo v februarju.