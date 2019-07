V Rimu je bila popoldne za štiri ure ustavljena podzemna železnica. Foto: EPA

Zaradi stavke so prekinjene številne železniške in avtobusne povezave, v petek pa bo 24-urna stavka zajela še letališča in nacionalnega letalskega prevoznika Alitalia. Po sindikalnih stavkovnih načrtih med 10. in 14. uro v Italiji ne bo pristalo ali vzletelo niti eno letalo.

Današnja stavka pod sloganom Poženimo državo vključuje taksije, avtobuse, podzemno železnico, potniške vlake, trajekte in tudi najeme avtomobilov.

Italijansko ministrstvo za promet je pojasnilo, da so potniki izkusili nekaj nevšečnosti, vendar večjega kaosa ni bilo. Podatkov o tem, koliko delavcev se je odzvalo pozivu k stavki, nimajo na voljo.

Sindikati želijo s stavko opozoriti vlado desničarske stranke Liga in populističnega Gibanja petih zvezd, da že predolgo odlaša z nujnimi ukrepi na področju zaposlovanja in varnosti v transportu. Hkrati so izpostavili potrebo po naložbah in skrbnejšem načrtovanju na področju prometa.

Italija v primežu stavk v javnem prevozu

"Od učinkovitosti, kakovosti in razširjenosti javnega prometa je odvisna kakovost življenja milijonov ljudi," je poudaril predsednik pokrajine Toskana Enrico Rossi, ki je med podporniki stavke v javnem prometu.

Do stavke je bil kritičen prometni minister Danilo Toninelli, ki je opozoril, da ta poteka med vrhuncem poletne turistične sezone.

Cestnino je treba plačati

Nemški avtomobilski klub ADAC je voznike opozoril, da kljub dvignjenim zapornicam na cestninskih postajah na avtocestah vožnja po njih ni bila brezplačna. Kdor cestnine ni plačal na avtomatskem plačilnem mestu, bo račun lahko tudi čez več mesecev prejel po pošti na dom. Pred cestninskimi postajami na italijanskih avtocestah sicer ni bilo večjih zastojev.

Ustavitev hitre železnice v ponedeljek

Potniki so se že v ponedeljek spopadli s težavami v železniškem prometu, potem ko je bila zaradi požara v eni izmed omaric s stikali za nadzor nad hitrimi vlaki v kraju Rovezzano pri Firencah prekinjena železniška povezava s hitrim vlakom med Rimom in Firencami.

Pri italijanskih državnih železnicah so prepričani, da je bil požar podtaknjen. Zaradi požara se je zjutraj promet povsem ustavil in na tirih je obtičalo na tisoče potnikov.