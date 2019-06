Salvini zagovarja ostro protipriseljensko politiko. Foto: Reuters

Na slovenskem notranjem ministrstvu zagotavljajo, da Slovenija obvladuje migracijske razmere in odlično varuje schengensko mejo. Gre za notranjepolitično odločitev Italije, napoved Salvinija komentirajo na ministrstvu in poudarjajo, da se na zahodni meji razmere ne poslabšujejo.

Na ministrstvu so ob tem poudarili, da je namen okrepljenega čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo v obliki mešanih patrulj boj proti nezakonitemu priseljevanju ob upoštevanju sekundarnega gibanja nezakonitih migracij.



A varnostni strokovnjaki opozarjajo: Slovenija lahko postane žep.

Patrulje na delu tri mesece

Izvajanje patrulj se bo v skladu s sporazumom, ki sta ga podpisali državi, zaključilo 30. septembra letos. Predvidene so štiri patrulje na teden, tri na slovenski in ena na italijanski strani, mešane patrulje se bodo izvajale sorazmerno na obeh straneh meje, in sicer na odsekih, kjer prihaja do zgostitev nedovoljenega prečkanja meje oz. najpogosteje jih bodo izvajali na območju policijske uprave Koper. Na slovenski strani bodo sodelovali koprski in novogoriški policisti.

Salvini: Če ne patrulje ne bodo zadostovale, bomo postavili bariere

"V Furlaniji-Julijski krajini (FJK) migranti peš prečkajo mejo. S 1. julijem bodo začele delovati mešane patrulje slovenskih in italijanskih policistov. Če ne bodo zadostovale, bomo na mejo postavili zaščitne bariere, saj meje obstajajo zato, ker imajo smisel," je v četrtek zvečer v Trevigliu dejal minister Salvini, ki je tudi vodja skrajno desne Lige. "Toliko naših dedov je dalo življenje na reki Piavi, da je tujci ne bi prečkali. Danes pa jih celo sami hodimo iskat z ladjami. Naj vstopi tisti, ki ima pravico vstopiti. Morda bo moral zaradi tega kakšen naš fant za nekaj mesecev v vojsko," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa še dejal italijanski notranji minister.

Salvini je sicer možnost uvedbe nadzora na schengenski meji in postavitve ovir na meji, če se bo izkazalo, da mešane patrulje s Slovenijo ne bodo uspešne pri preprečevanju nezakonitih prehodov, omenjal že v preteklih dneh.

Goriški župan Rodolfo Ziberna je v odzivu na Salvinijevo napoved dejal, da ima italijanski notranji minister prav, da je potreben dodaten nadzor na meji. "Nočemo pa novih zidov, saj si tisti, ki je živel z železno zaveso, ki je prepolovila mesto, tega ne more želeti," je izjavil v četrtek.

Notranji minister Boštjan Poklukar zagotavlja, da je nadzor na južni meji učinkovit. Foto: BoBo

Ovire bodo za Slovenijo resen varnostni problem

Če bo Italija na meji s Slovenijo res postavila fizične ovire, bo to za našo državo resen varnostni problem, je za Radio Slovenija opozoril varnostni strokovnjak Marjan Miklavčič. "Obstaja veliko varnostno tveganje za Slovenijo, da postane žep za te nezakonite prehode in niti predstavljam si ne, kaj bi to pomenilo z varnostnega vidika, da bi v tem žepu obtičalo recimo 5.000 ljudi."

66 odstotkov več nezakonitih prehodov meje kot lani

Do sredine junija so policisti od italijanskih kolegov sprejeli 126 prebežnikov, lani je v enakem obdobju sprejela 108 tujcev. "Ne moremo torej govoriti o velikem porastu problematike na skupni meji," so dejali na notranjem ministrstvu. Policisti so letos sicer obravnavali že 4.300 nezakonitih prehodov meje, kar je 66 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Razmere imamo pod nadzorom, zagotavlja notranji minister Boštjan Poklukar. "Na vladni ravni smo sprejeli strategijo na področju migracije, na predlog policije smo naročili dodatnih 40 kilometrov panelne ograje in nabavili videokamere, policija dnevno prilagaje svoje razmere."

Po mnenju Miklavčiča bo potrebno še poostriti nadzor na meji s Hrvaško. "Torej intenzivirati, več fizične sile, dodatno mejo nadzorovati s ustreznimi tehničnimi fizičnimi sredstvi, nadgraditi pa bo treba še nadgraditi zakonodajo na področju migrantske politike," je dejal Miklavčič.

Poklukar je kritičen do kritik glede južne meje. "Varovanje naše južne meje je učinkovito, o čemer priča število prijetih prebežnikov in število vrnjenih prebežnikov," je dejal minister.

