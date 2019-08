Zaradi suma bolezni so v Srbiji zaklali 114 prašičev. Foto: Reuters

Tri primere so zaznali na območju Beograda, enega pa v podonavskem okrožju, je sporočila Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) s sedežem v Parizu, ki navaja poročilo srbskega ministrstva za kmetijstvo.

Poročilo še pravi, da je domnevno zaradi te bolezni umrlo sedem domačih prašičev, 114 pa jih je bilo zaklanih.

Bosna in Hercegovina in Severna Makedonija sta že prepovedali uvoz prašičev, divjih merjascev in povezanih proizvodov iz Srbije, da bi preprečili širjenje izbruha.

Afriška prašičja kuga je pri prašičih neozdravljiva, človek pa se s to boleznijo ne more okužiti. Trenutno se širi po vzhodni Evropi, EU pa je za bolezen sporočil, da se je treba z njo takoj spopasti.