Na tem prehodu bodo od zdaj v isti pisarni delali srbski in makedonski cariniki in policisti. Vzpostavitev prvega skupnega cestnega mejnega prehoda med Srbijo in Severno Makedonijo je posledica sklenitve sporazuma, ki sta ga državi podpisali 12. julija v Beogradu.

Makedonski premier Zoran Zaev (fotografija je arhivska) na mejnem prehodu Preševo. Foto: EPA

Na tem prehodu bodo od zdaj za potnike, ki iz Srbije potujejo v Severno Makedonijo, pristojni srbski cariniki in policisti, tiste, ki bodo potovali v nasprotni smeri, pa bodo pregledovali njihovi makedonski kolegi.

Skupni nadzor bo pospešil promet na meji

Srbska premierka Brnabićeva je poudarila, da bo skupni nadzor pospešil promet na meji, označila pa ga je tudi za pomemben motor trgovine v regiji. Zaev je povedal, da bo letos po ocenah ta mejni prehod prečkalo okoli 260.000 tovornjakov, kar je okoli 30 odstotkov več kot lani. Narašča tudi promet z osebnimi vozili, je dodal.

Premierja sta imela po slovesnosti na meji v Skopju tudi dvostranske pogovore. Brnabićeva se bo nato sešla še s predsednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim.

Parlamentarne volitve na Kosovu 6. oktobra

Iz urada predsednika Kosova Hashima Thacija pa so sporočili, da bodo predčasne volitve na Kosovu 6. oktobra. Potem ko je 19. julija nepričakovano odstopil premier Haradinaj, so kosovski poslanci pretekli četrtek izglasovali razpustitev skupščine, s čimer so odprli pot predčasnim volitvam. Za razpustitev 120-članskega parlamenta je od 106 navzočih glasovalo 89 poslancev. Haradinaj, nekdanji poveljnik Osvobodilne vojske Kosova (OVK), se je za odstop odločil, ker ga je tožilstvo posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu kot osumljenca poklicalo na zaslišanje. Ob odstopu je pojasnil, da se želi na sodišču pojaviti kot državljan, in ne kot premier. Haradinajeva vlada je bila na položaju slabe dve leti, saj je mandat nastopila septembra 2017. Od razglasitve samostojnosti Kosova leta 2008 sicer nobena vlada ni do konca izpeljala štiriletnega mandata.