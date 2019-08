Beograd obiskuje vse več kitajskih turistov, s katerimi se je težko sporazumevati. Foto: MMC RTV SLO/Dolores Subotić

Kitajska je Srbijo in druge balkanske države vključila v svoj gospodarski partnerski načrt "En pas, ena cesta" in vložila na milijarde evrov v posojilih za gradnjo železnic, cest in elektrarn, pri čemer jih gradijo večinoma kitajski delavci.

Poleg tega Beograd in druga srbska mesta obiskuje na tisoče kitajskih turistov.

Nebojša Stefanović, srbski notranji minister, je povedal, da sta se Beograd in Peking dogovorila o skupnih policijskih patruljah, ki naj bi se začele oktobra.

"Kitajski policisti bodo pomagali srbskim pri sporazumevanju s kitajskimi državljani, pa tudi pri njihovih stikih s srbskimi državnimi telesi," je povedal Stefanović.

Srbija in kitajski elektronski velikan Huawei sta že začela projekt, imenovan Varno mesto ("Safe City"), po katerem bi po Beogradu namestili na stotine nadzornih kamer in razvoj tehnologije prepoznavanja obrazov.

Od leta 2014 dalje so države EU-ja, vključno s Češko, Slovaško, Madžarsko in Avstrijo, rotirale skupine policistov na srbskih mejah, da bi tako pomagale zajeziti val prebežnikov. Srbske policiste so med poletnimi dopusti vpoklicali tudi na mejo med Severno Makedonijo in Grčijo ter sosednjo Črno goro, medtem ko jim na srbskih mejnih prehodih pomagajo turški kolegi.