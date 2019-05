Na kraj je že prispel lyonski državni tožilec in strokovnjaki za eksplozivne naprave. Foto: Miran Kambič

Eksplozija v samem središču mesta Lyon, v katerem je sicer mednarodni sedež Interpola, je odjeknila 17.30 po krajevnem času.

Kovček z eksplozivom, v kateri so bili vijaki in žeblji, je bila postavljena pred tamkajšnjo pekarno, je sporočila policija, ki je že identificirala napadalca. Tega so prepoznali z nadzornih kamer, na katerih je vidno, kako pred pekarno odloži kovček.

Točno število ranjenih še ni znano

Po podatkih regionalnih oblasti je bilo lažje ranjenih osem ljudi. Televizija BFM TV pa poroča, da je bilo ranjenih deset ljudi, med njimi otrok.

Na kraj je že prispel lyonski državni tožilec in strokovnjaki za eksplozivne naprave. Kraj so zavarovali, ljudem pa so svetovali, naj se mu izogibajo.

Januarja letos je v središču Pariza, prav tako v pekarni, odjeknila silovita eksplozija. Pri gašenju požara sta umrla gasilca in španska turistka.