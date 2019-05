Orožje ima pomembno vlogo v švicarski družbi. Foto: Reuters

Prvi rezultati kažejo, da je spremembo podprlo 64 odstotkov volivcev, 36 pa jih je bilo proti, poroča Reuters. Zaostritev pogojev za pridobitev orožja so volivci podprli v vseh razen v enem od 26 kantonov. Proti so se izrekli le v italijansko govorečem Ticinu.

Nova pravila EU-ja se nanašajo tudi na Švico, ki ni članica Unije, je pa članica schengenskega območja. Če Švica ne bi sprejela sprememb v skladu z novimi pravili EU-ja, bi bila prisiljena zapustiti schengensko območje in sublinski sistem za obravnavo prošenj za azil.

Po terorističnem napadu v Parizu leta 2015 je EU leta 2017 zaostril zakonodajo na področju nakupa polavtomatskih pušk, kot so tiste, ki so uporabili v pariških napadih.

Prvi predlog Unije je v Švici sprožil ogorčenje, saj bi pomenil prepoved tradicije, po kateri lahko nekdanji vojaki zadržijo svoje puške.

Švicarske oblasti so nato izpogajale izjeme za veterane in ljubitelje pušk, ki so člani številnih strelskih klubov, a kakršne koli omejitve, uvežene iz Unije, so preveč za desničarske aktiviste, ki poudarjajo švicarsko suverenost, poroča Reuters.

"Meni se nove dolžnosti, povezane s posedovanjem orožja, ne zdijo tako zelo omejujoče, medtem ko je tveganje, da ne bi bili deležni koristi schengna, zelo resnično," je dejal bančni uslužbenec Philippe. "Ne gre za izsiljevanje, ampak za to, da mora biti Švica v skladu s sistemom, v katerem sodeluje".

Zagovorniki orožja so se sicer pritoževali, da bi lahko nova pravila pomenila razorožitev državljanov, ki spoštujejo zakonodajo, in posegla v švicarsko dediščino in nacionalno identiteto.

Podpora tudi davčni reformi



Poleg tega je podporo na današnjem referendumu v vseh kantonih dobil vladni predlog davčne reforme, s katero bi več sredstev namenili za pokojninski sistem. Reformo je podprlo 66,4 odstotka tistih, ki so oddali svoj glas.