V samooklicani republiki Doneck so se spomnili žrtev nesreče. Foto: Reuters

Sorodniki žrtev iz Nizozemske, Avstralije, Malezije in od drugod so ob peti obletnici sestrelitve okrepili pozive k pravici. Nizozemski zunanji minister Stef Blok se je zahvalil za podporo iz sveta pri "skupnih prizadevanjih za dosego pravice" in napovedal nadaljevanje teh pozivov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Spominske slovesnosti so pripravili tudi v malezijski prestolnici Kuala Lumpur in v samooklicani republiki Doneck na vzhodu Ukrajine. Slovesnosti proruskih separatistov se je udeležilo kakšnih 500 ljudi, tudi voditelj Denis Pušilin.

Od letala so ostale le razbitine. Foto: Reuters

Sestrelitev letala je najsmrtonosnejši incident v vojni med proruskimi separatisti in ukrajinskimi silami, ki je skupno zahtevala več kot 10.000 življenj. Krivcev za sestrelitev letala tudi po petih letih še niso obsodili.

Rusija, ki so ji odgovornost pripisale dozdajšnje preiskave in je bila po sestrelitvi letala deležna dodatnih sankcij Evropske unije, vse obtožbe zanika.

Prve obtožnice

Nizozemsko tožilstvo je junija letos po večletni mednarodni preiskavi vložilo prve obtožnice, proti trem Rusom in enemu Ukrajincu.

Ugotovili so, da je letalo sestrelila raketa buk – ki jih imajo tako Rusi kot Ukrajinci – in da je raketomet, iz katerega je bil letalo sestreljeno, priskrbela Rusija. Moskva je mednarodno preiskavo kritizirala kot enostransko.

Evropska unija je dan pred obletnico pozvala Rusijo, naj sprejme odgovornost in v celoti sodeluje s potekajočo preiskavo.

Ukrajina: Voznik raketometa že dve leti v zaporu

Prav na peto obletnico incidenta pa je presenetila ukrajinska vladna varnostna služba SBU in sporočila, da so že pred dvema letoma prijeli voznika, ki je v Ukrajino prepeljal raketomet, iz katerega naj bi sestrelili letalo.

"Med borci smo identificirali posameznika, ki je z vozilom v Doneck prepeljal raketomet. Aretirali smo ga, trenutno kazen prestaja v Ukrajini," je na tiskovni konferenci sporočil predstavnik SBU-ja Vitalij Majakov.

Pri tem ni razkril osebnih podatkov zapornika, niti ni pojasnil, zakaj so informacijo razkrili šele zdaj.