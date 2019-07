Po študiji, ki jo je leta 2017 objavil italijanski možganski trust Censis Foundation, je Italija ena od redkih evropskih držav, ki ne omejuje uporabe živali v cirkusih. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA

Po navedbah policije so tigri 61-letnega Ettoreja Webra napadli med četrtkovim dresiranjem v Triggianu, mestecu v pokrajini Apulija.

Policija je po dogodku odpeljala vseh osem tigrov, kolikor jih je bilo v cirkusu, čemur so ostro nasprotovale organizacije za zaščito živali. Liga proti vivisekciji je pozvala, naj četverice tigrov, ki so raztrgali dreserja, ne usmrtijo, vlado pa je pozvala, naj pohiti s sprejemom zakonodaje, ki bo prepovedala uporabo živali v cirkusih. "Tigre je treba rešiti in jih namestiti v okolje, primerno njihovim potrebam," so zapisali v izjavi za javnost.

Parlament razpravlja o novem zakonu, ki bi prepovedal uporabo zveri v cirkusih. Tak poskus je bil že leta 2017, a zakon takrat ni bil sprejet. Vlada je obljubila, da bo, če bodo v parlamentu sprejeli zakon, pospešila njegovo uporabo, državno cirkuško združenje pa je že napovedalo protest.