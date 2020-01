Vodja stranke Sinn Fein Mary Lou McDonald je sporočila, da so se v stranki pripravljeni vrniti k "resnični delitvi oblasti na podlagi enakosti, spoštovanja in poštenja".Foto: AP

Vodja stranke Sinn Fein Mary Lou McDonald je sporočila, da se je njena stranka "odločila vrniti v sistem delitve oblasti", kot ga določa velikonočni sporazum iz leta 1998 in da bo "na podlagi delitve oblasti v vladi imenovala ministre". Dodala je, da so se pripravljeni vrniti k "resnični delitvi oblasti na podlagi enakosti, spoštovanja in poštenja". Ni pa povedala, kdaj bi se lahko oblikovala nova severnoirska vlada ali znova sestala skupščina. Želi si, da bi se to čim prej zgodilo, poroča britanski BBC.

Tudi Demokratična unionistična stranka (DUP) je pred tem sporočila, da podpira kompromisni dogovor, ki bo prvič po januarju 2017 omogočil vnovično vzpostavitev polavtonomnih oblasti na Severnem Irskem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Soglasje dosegli po večdnevnih pogovorih

Gre za kompromisni dogovor, ki sta ga v četrtek objavili britanska in irska vlada po večdnevnih pogovorih v Belfastu, na katerih je sodelovalo pet glavnih severnoirskih strank. Dogovor med drugim prvič predvideva uradno priznanje irskega jezika, kar je Sinn Fein že dolgo zahteval. Mary Lou McDonald je zato danes še dejala, da gre za "zelo pomemben in zgodovinski dan, ne samo za tiste, ki govorijo irsko, ampak tudi za priznanje irske identitete", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dogovor predvideva tudi hitrejše delovanje sodstva in mehanizmov za boj proti korupciji. Britanska vlada pa je obljubila vlaganja v javne službe na Severnem Irskem, ki je gospodarsko najbolj prikrajšani del Združenega kraljestva.

Dogovor pomemben tudi v luči brexita

Kompromis je pomemben tudi v luči brexita, saj bo severnoirska skupščina, ki je zdaj blokirana, imela besedo pri carinskih dogovorih, ki naj bi po izstopu Velike Britanije iz EU-ja 31. januarja preprečili vrnitev fizične meje med Republiko Irsko in Severno Irsko. Vodja DUP-a Arlene Foster je dogovor označila kot pošten in uravnotežen. Vodja socialdemokratske laburistične stranke (SDLP) Colum Eastwood je tudi potrdil, da se bodo vrnili v skupščino. Ulstrski unionisti (UUP) in zavezniška stranka Severne Irske (APNI) pa naj bi o tem še odločili, poroča BBC.

Dogovor je že pozdravil britanski premier Boris Johnson, ki ga je na Twitterju označil kot "pomemben korak naprej za prebivalce Severne Irske". Pozdravil ga je tudi namestnik premierja Republike Irske Simon Coveney – z besedami, da se "danes piše zgodovina", saj sta dve največji severnoirski stranki potrdili, da sta pripravljeni znova oblikovati vlado in delujočo skupščino. Upa pa, da bo pri tem sodelovalo vseh omenjenih pet strank.

Rok bi se iztekel 13. januarja

Do dogovora prihaja le nekaj dni pred rokom za oblikovanje oblasti, ki se izteče 13. januarja, saj bi v nasprotnem primeru morali sklicati nove volitve v severnoirsko skupščino. V skladu z velikonočnim sporazumom, ki je končal desetletja krvavega nasilja na Severnem Irskem, bi morali v tem delu Velike Britanije skupaj vladati DUP in Sinn Fein.

Polavtonomna vlada je 9. januarja 2017 razpadla, potem ko je iz nje izstopil Sinn Fein, ker Fosterjeva, ki je bila takrat severnoirska premierka, ni hotela odstopiti. Sinn Fein je zahteval, da odstopi med potekom preiskave financiranja sistema obnovljivih virov, ki ga je uvedla še kot severnoirska ministrica za gospodarstvo in naj bi davkoplačevalce stal okoli 570 milijonov evrov.

Stranki sta vse odtlej druga drugo krivili za nastali položaj, propadlo pa je tudi že več krogov pogajanj. Zadnji krog, ki se je tokrat končal z dogovorom, je trajal devet mesecev. Ker Severna Irska nima izvršne oblasti, ji vladajo javni uslužbenci.