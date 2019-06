Kumrovec ljudje obiskujejo predvsem zaradi Titove rojstne hiše (na fotografiji). Foto: Reuters

Kitajska podjetnica Jiang Yu želi nekdanjo politično šolo spremeniti v hotel, v Kumrovcu pa načrtuje tudi druga vlaganja.

Nekdanja Titova politična šola v hrvaškem Kumrovcu je zaprta od leta 1990 in od takrat nabira le plesen, prah in smeti. Skoraj 6000 kvadratnih metrov veliko stavbo zdaj kupuje kitajska podjetnica Jang Ju, ki tukaj načrtuje izgradnjo turistično-rekreacijskega centra ter obuditi zdravstveni in kongresni turizem.

Kitajce zanima tudi nekdanji spominski dom, ki ga je Tito odprl leta 1974, kjer načrtujejo izgradnjo Titovega spominskega parka, vložili pa bodo tudi v lokalni stadion v Kumrovcu, kjer po besedah načelnika občine Kumrovec Roberta Šplajta načrtujejo izgradnjo športnega kampa za nogometne klube in druge športnike.

Celotna kitajska investicija v Kumrovec naj bi tako dosegla 20 milijonov evrov.

Bodimo iskreni, to je naša slamica rešitve, pravi Marijan Žnjidarec, lastnik hostela v Kumrovcu, ki ga v zadnjih 30-ih letih ljudje obiskujejo le zaradi Titove rojstne hiše. Začetek del, ki naj bi Kumrovcu vrnila stari sijaj, pričakujejo prihodnje leto.