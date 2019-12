V Parizu se je zbralo nekaj sto pripadnikov rumenih jopičev. Foto: Reuters

V Parizu obratujeta le dve liniji podzemne železnice. Foto: Reuters

V francoski prestolnici Pariz je prišlo do spopadov med policijo in rumenimi jopiči, ki protestirajo proti brezposelnosti in socialni neenakosti. Na tokratnem protestu se je sicer zbralo le okoli nekaj sto rumenih jopičev, saj je stavka prevoznikov mnogim onemogočila prihod v prestolnico.

V soboto v Franciji vozi le vsak deseti regionalni vlak ter vsak šesti hitri vlak (TGV). V Parizu obratujeta le dve liniji podzemne železnice, ki vozita samodejno oziroma brez voznikov. Po motnjah v četrtek in petek je letalski promet danes obratoval normalno.

Vozniki tovornjakov proti podražitvi goriva

Stavki so se pridružili vozniki tovornjakov, ki so blokade na avtocestah pripravili zaradi napovedi o zvišanju davkov na dizelsko gorivo za komercialna vozila, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Blokada je prizadela avtoceste na območju Pariza in Lyona ter na jugu države. Osebna vozila so lahko obvozila tovornjake, mnogi tuji tovornjaki pa so zaradi blokade obtičali na avtocestah.

Francoska vlada je v predlogu proračuna za leto 2020 napovedala postopno zmanjšanje davčnih olajšav za gorivo za tovornjake med 1. julijem 2020 in 1. januarjem 2022. Ukrep naj bi na letni ravni prinesel 140 milijonov evrov, ki jih želi vlada uporabiti za financiranje nove prometne infrastrukture. Predlog zakona naj bi parlament znova obravnaval decembra.

Lani je administracija Emmanuela Macrona opustila načrte za povišanje davkov na gorivo za osebna vozila, potem ko je gibanje rumenih jopičev preraslo v vsedržavni protivladni protest.

Predstavitev pokojninske reforme v sredo

Novi množični protesti so v Parizu napovedani za torek, medtem ko naj bi stavka trajala najmanj do ponedeljka. Francoski premier Eduard Philippe naj bi konkretne načrte za pokojninsko reformo predstavil v sredo.