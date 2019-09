Pot v službo in domov bo za številne Parižane danes zelo dolga. Foto: Reuters

V času največje prometne konice so obstali vlaki na 10 od 16 linij podzemne železnice in na dveh večjih regionalnih povezavah. "Danes grem v službo in domov peš, kar mi bo vzelo vsaj štiri ure," je dejal 21-letni Anthony, ki dela v eni od pariških restavracij.

Sindikati želijo, da bi bil protest, največji v Parizu po letu 2007, jasen znak Macronovi vladi, ki pripravlja eno največjih reform v mandatu – 42 različnih upokojitvenih sistemov nameravajo združiti v enega. Premier Edouard Philippe je obljubil, da bo prisluhnil sindikatom in širšemu javnemu mnenju, potem ko je bil v preteklosti deležen ostrih kritik, da ne želi prisluhniti drugemu mnenju.

"Premierjevo obvestilo ne bo imelo posledic. Stavka bo in udeležba bo množična," je dejal Frederic Ruiz, vodja sindikata CFE-CGC v pariškem javnoprometnem podjetju RATP.

Vozniki metroja se lahko upokojijo pri 52 letih. Foto: Reuters

Francija ne more delovati tako, kot je nekoč

Macronova vlada se sooča z velikim pritiskom glede uvajanja reform, sploh po množičnih protestih, ki so na ulice francoskih mest pritegnili več sto tisoč ljudi, jeznih zaradi padca življenjskega standarda in napovedanih ostrih vladnih reform. "Ko se vpleteš v pokojninski sistem, je treba biti zelo previden," je za radio Europe 1 dejal minister za proračun Gerald Darmanin. Premier je dal vedeti, da je odločen, da je treba reformo izvesti. "Država se mora spremeniti. To je globalen svet in Francija ne more delovati tako, kot je nekoč," je dejal Etienne Leblanc, direktor prodaje v finančnem sektorju.

Poseben pokojninski sistem delavcem podjetja RATP, natančneje voznikom vlakov in drugim zaposlenim, ki delajo pod zemljo, omogoča, da se upokojijo pri 52 letih, torej 10 let prej, kot velja za druge zaposlene v javnem sektorju.

V vladi poudarjajo finančno nevzdržnost zdajšnjega sistema, po katerem zaposleni RATP-ja v pokojninski sklad prispevajo le 40 odstotkov denarja, potrebnega za njihove pokojnine. "Če bo država prenehala plačevati, se bo sistem sesul," je dejal Olivier Dussopt s finančnega ministrstva.