"Stališča v smeri zgodovinskega revizionizma so v nasprotju s temeljnimi načeli evropske ureditve, tovrstna dejanja pa ne prispevajo k dobrososedskim odnosom in sožitju med narodoma," je v sporočilu za javnost zapisalo slovensko ministrstvo za zunanje zadeve.

Na zemljevidu Lorenza Giorgija so bili deli Slovenije, med njimi tudi Koper (na fotografiji), priključeni k Italiji. Foto: BoBo

Dodali so, da Slovenija zavrača in obsoja ozemeljske zahteve, izražene v objavi. Pričakujejo, da bodo politični predstavniki sosednje Italije ravnali v skladu s skupnimi evropskimi vrednotami in vladavino prava.

Šarec: Take zadeve so nož v srce

Podobno se je odzval tudi premier Marjan Šarec. Spomnil je, da je bil zelo kritičen do izjav predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, ko je ta govoril o "italijanski Istri, Dalmaciji in Reki", in da njegovega opravičila ni sprejel, ker da ni bilo iskreno. "Vse take poskuse in akcije je treba obsoditi. To ne pomeni, da se odnosi med državama slabšajo. Nikakor ne. Je pa treba povedati, kaj nas moti. In take zadeve ne samo da nas motijo, ampak so pravzaprav nož v srce," se je ob robu pobude Tri morja v Ljubljani odzval slovenski premier.

K Italiji priključeni del Slovenije, Istra, Dalmacija, Korzika, del Provanse in Ticina

Giorgi, občinski svetnik iz vrst desnosredinske stranke Naprej Italija, ki je od prejšnjega tedna pristojen za evropske projekte, je po pisanju Primorskega dnevnika na Facebooku delil zemljevid iredentističnega gibanja, zraven pa pripisal Naša Italija. Na zemljevidu so v italijanska ozemlja vključeni tudi del Slovenije, Istra, Dalmacija, Korzika, del Provanse in švicarski kanton Ticino. Gre za ozemlja, ki jih je Italija nekoč imela za svoja.

Slovenijo razburil že Tajani

Slovensko in hrvaško politiko in javnost je s podobnimi izjavami razburil že predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, član iste stranke kot tržaški svetnik, ki je februarja v Bazovici dejal, "naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija".