Avstrija velja za pionirko na več okoljskih področjih, med drugim pri organskem kmetovanju in obnovljivih virih energije, zaostaja pa na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Foto: Reuters

Odločitev o razglasitvi izrednih podnebnih razmer je avstrijski parlament sprejel štiri dni pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Glede na javnomnenjske raziskave so prav okoljska vprašanja na prvem mestu po pomembnosti pri avstrijskih volivcih. Nemška tiskovna agencija dpa navaja, da ima razglasitev izrednih podnebnih razmer predvsem simboličen pomen.

Potezo so podprli poslanci ÖVP-ja, SPÖ-ja, Neosa in Liste Jetz. Proti je bil svobodnjaški FPÖ. Poslanec Walter Rauch iz omenjene stranke meni, da se dogaja "podnebna histerija, ki nima veliko skupnega z resničnostjo". Da "scenariji o propadu sveta ne bo nikomur pomagal", pa meni Harald Stefan.

Nična stopnja emisij še pred letom 2050

Avstrijski parlament se je ob razglasitvi izrednih podnebnih razmer zavzel, da bi emisije toplogrednih plinov kar najhitreje in še pred letom 2050 zmanjšali na nično stopnjo.

Na mednarodni ravni naj bi si avstrijska vlada prizadevala za dosego cilja, da se svetovno segrevanje omeji na 1,5 stopinje Celzija,

Britanski parlament prvi razglasil izredne razmere

Britanski parlament je bil prvi na svetu, ki je 1. maja razglasil izredne podnebne razmere. Po podatkih ameriške nevladne organizacije The Climate Mobilization je do zdaj izredne podnebne razmere razglasilo več kot tisoč mest in krajev po vsem svetu.