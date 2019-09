Greta Thunberg v svojem nastopu ni sadila rožic. Foto: Reuters

16-letna Thunbergova je na povabilo demokratov obiskala ameriški kongres in jim položila na dušo, naj se bolj potrudijo z ukrepi proti podnebnim spremembam.

"Če si želite nasveta, kaj lahko storite, povabite znanstvenike, prosite znanstvenike za njihovo znanje. Ne gre za nas. Ne gre za to, da se sliši nas. Hočemo, da se sliši znanost," je dejala Greta, ki je kongres obiskala s skupino mladih somišljenikov.

Srečala se je tudi z nekdanjim predsednikom Barackom Obamo. Foto: Reuters

"Vem, da se trudite, ampak, žal mi je, ne dovolj," je dejala Thunbergova kongresnikom, ki so se nato malce nelagodno nasmejali, podporniki pa so se odzvali z gromkim aplavzom.

Švedska najstnica je v ZDA na svoji aktivistični turneji, med katero se je v sredo po nastopu v kongresu srečala z nekdanjim predsednikom ZDA Barackom Obamo, v petek se bo udeležila svetovnih protestov za okolje, v ponedeljek pa se bo v New Yorku udeležila podnebnega vrha svetovnih voditeljev.

Danes bo zaslišana v odboru za zunanje zadeve ameriškega kongresa.

"Slišimo te"

Aktivistko je sprejel senator iz Massachusettsa Ed Markey, ki ji je dejal, da v tem času svet potrebuje njeno vodstvo.

Selfieji na ameriški turneji. Foto: Reuters

"Mladi ste politična vojska, ki je zdaj prišla v ZDA. Uperjate pozornost v to problematiko na način, ki ga do zdaj še nismo videli. In to ustvarja nov "X faktor"," je dejal.

"Slišimo te. Ta težava bo del politike kongresne zgradbe, saj se čas izteka," je obljubil Markey.

Washington je sicer na temo okolja in boja proti podnebnim spremembam strogo razdeljen na dva pola, pri čemer si demokrati prizadevajo za rešitve, republikanci s predsednikom Donaldom Trumpom na čelu pa večinoma zavračajo znanost in menijo, da so podnebne spremembe mit.

Thunbergova je avgusta prečkala Atlantik z jadrnico na sončno energijo in pristala v New Yorku. Od tem se je podala v Washington, kjer se je udeležila protesta pred Belo hišo. Trump namreč umika ZDA od pariškega podnebnega sporazuma.