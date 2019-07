ZDA zaradi nakupa sistema S-400 Turčiji grozijo s sankcijami. Foto: EPA

Deli sistema so prispeli v zračno oporišče Murted ob Ankari, je sporočilo turško obrambno ministrstvo. Dodatni bodo prihajali v naslednjih dneh, pa je sporočil turški direktorat za obrambno industrijo. "Ko bo sistem popolnoma pripravljen, bo prišel v uporabo, kot bodo to določile pristojne oblasti," je še sporočil direktorat.

ZDA pravijo, da S-400 ni kompatibilen z Natovo obrambno mrežo in da bi lahko ogrozil ameriška letala F-35, ki so manj vidna za radarje, proizvajalca Lockheed Martin. Pri izdelavi letal je sodelovala tudi Turčija.

Washington je ta teden Ankaro posvaril pred "pravimi in negativnimi" posledicami nakupa tega sistema. Ameriško zunanje ministrstvo je tudi sporočilo, da se Turčija popolnoma zaveda ameriškega zakona, ki je bil sprejet leta 2017 in predvideva sankcije za vsak večji nakup ruskega orožja.

Kot kazen za nabavo sistema S-400 so ZDA začele postopek umika Turčije iz programa F-35. Ustavile so urjenje turških pilotov na tem letalu v ZDA, Turčiji pa so dale časa do 31. julija, da odstopi od nakupa ali pa bodo iz države izgnale turške pilote, ki se tam urijo. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je sicer dejal, da Turčija ne bo umaknjena iz omenjenega programa.

Junija je ameriški kongres sprejel resolucijo, v kateri je izrazil zaskrbljenost nad stanjem ameriško-turškega zavezništva in Turčijo pozval, naj prekliče naročilo iz Rusije, ter zagrozil s sankcijami v nasprotnem primeru.

Trump ima na voljo različne sankcije

Ameriški predsednik Donald Trump lahko izbere več različnih sankcij, ki med drugim predvidevajo ustavitev posojil Turčiji ter prenehanje izdajanja vizumov turškim uradnikom in poslovnežem. Trump lahko sankcije po uveljaviti suspendira za obdobje do 180 dni, poroča Washington Post.

Erdogan se je s Trumpom sestal na junijskem vrhu G20 na Japonskem, po sestanku pa je turški predsednik dejal, da ZDA ne nameravajo uvesti sankcij za Turčijo zaradi nakupa sistema S-400. Trump sicer sankcij ni želel izključiti.

Vlagatelji v Turčiji so zaskrbljeni zaradi posledic morebitnih ameriških sankcij na turško gospodarstvo, ki je v recesiji. Po sporočilu, da so v Turčijo prispeli prvi deli ruskega sistema, je turška lira nekoliko izgubila vrednost. Pred sporočilom je bilo razmerje 5,683 lire za ameriški dolar, po njem pa 5,717 proti 1.

Ankara in Washington sta v sporu tudi zaradi vojne v Siriji, konkretno vzhodno od reke Evfrat, kjer ZDA podpirajo sirske kurdske sile, ki pa jih Turčija obravnava kot teroriste.