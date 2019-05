Turčija ima območje pred severno ciprsko obalo, kjer naj bi začeli vrtati nafto in plin, za del svojega ozemlja in je leta 2009 in 2012 podelila podjetju Turkish Petroleum ustrezna dovoljenja za to. Foto: Reuters

Prvi mož Nata je na novinarski konferenci s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom dejal, da si vojaška organizacija ne želi, da bi se članice med seboj sankcionirale.

Turčija namerava od Rusije kupiti protiletalski sistem S-400, ki naj bi ga prevzela že julija, čemur ZDA ostro nasprotujejo. Ankara trdi, da ima pravico sama izbirati, kakšno orožje bo kupovala. ZDA so zaradi tega po več mesecih opozoril na začetku aprila odločile, da ustavijo pošiljke naprednih lovskih letal F-35 in preostalega programa sodelovanja pri tem projektu.

Po poročanju časopisa Cumhuriyet sta Stoltenberg in Erdogan govorila tudi o vzpostavitvi tamponskega območja v Siriji, za kar si prizadeva Turčija.

Turčija napovedala vrtanje nafte pred obalo Cipra

Turčija pa mednarodno skupnost razburja še z eno odločitvijo. Že konec prejšnjega tedna je napovedala vrtanje nafte in plina pred obalo Cipra, zaradi česar si je prislužila kritike Evropske unije in ZDA.

V Bruslju in Washingtonu so se na turško napoved odzvali s tem, da gre za poseg v izključno ciprsko gospodarsko cono. Turško zunanje ministrstvo je kritike ZDA in EU-ja označuje za nesprejemljivo. "Poskusi tretje strani, da deluje kot mednarodno sodišče pri določanju pomorskih meja, je nesprejemljivo," so sporočili.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Moghernini je že v soboto pozvala Turčijo, naj ponovno razmisli o svojih načrtih. ZDA so dan pozneje, v nedeljo, turške načrte označile za "izredno izzivalne in tveganje za povečanje napetosti v regiji".

Odkritje velikih rezerv plina

Turčija ima območje pred severno ciprsko obalo, kjer naj bi začeli vrtati nafto in plin, za del svojega ozemlja in je leta 2009 in 2012 podelila podjetju Turkish Petroleum ustrezna dovoljenja. Odkritje velikih rezerv plina v Sredozemskem morju je ob tem spodbudilo tekmo za podvodne vire.

Ciper je razdeljen od leta 1974, ko so turške sile zaradi vojaškega udara ciprskih Grkov, ki ga je podpirala vojaška hunta v Atenah, vdrle na severni del otoka. Tam so pozneje ustanovili Turško republiko Severni Ciper, ki jo priznava le Turčija. Vsi dosedanji pogovori o združitvi otoka so bili neuspešni.

Mednarodna skupnost priznava Ciper, ne pa Turške republike Severni Ciper. Ciper je glede nafte in plina podpisal pogodbe z energetskimi velikani, kot so Eni, Total in ExxonMobil.