Beli pesek s Sardinije mnoge turiste zamika, da bi ga vzeli domov. Foto: Reuters

Francoza sta pred sodnikom vztrajala, da sta pesek želela v domovino odpeljati kot spominek in da nista pomislila, da sta s tem naredila prekršek. A znameniti beli pesek, ki prekriva plaže na Sardiniji, po zakonu velja za javno dobro, zato ga je strogo prepovedano odvažati z otoka, piše BBC.

Leta 2017 so na otoku namreč sprejeli zakon, po katerem je vsako trgovanje s peskom, prodniki in školjkami nezakonito, za večino prekrškov pa kazen znaša 3.000 evrov.

Francoza so ujeli pred dnevi, ko sta v sardinskem mestu Porto Torres čakala na trajekt, ki bi ju odpeljal do Toulona v Franciji. Policija je v njunem enoprostorcu odkrila pesek in prod, nasut v 14 različno velikih plastenk, ki sta ga nabrala na znameniti plaži Chia na jugu Sardinije. Grozi jima zaporna kazen od enega do šestih let zaradi kraje javne dobrine.

Kljub prepovedi izvoza peska ga vsako leto s sardinskih plaž izgine nekaj ton – nekaj se ga nato znajde tudi na spletnih dražbah.