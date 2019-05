Dijaki so primerjali zakonodajo, ki jo je predlagal Salvini, z rasistično zakonodajo iz časov fašizma. Foto: Reuters

63-letna učiteljica Rosa Maria Dell’Aria je bila kaznovana po preiskavi oddelka ministrstva za izobraževanje v Palermu, ki je ugotovila, da ni "nadzirala" dela njenih dijakov.

"Ogorčena sem," je dejala za Guardian. "Ne govorim o finančni škodi v času suspenza, ampak o moralni in profesionalni škodi po tem, ko sem celo življenje posvetila šoli in otrokom". V času 15-dnevnega suspenza bo učiteljica prejemala le pol plače.



Dijaki srednje šole Vittorio Emanuele III v Palermu so januarja prikazali video kot del projekta ob Mednarodnem dnevu spomina na holokavst, v katerem so aktualne dogodke primerjali z antisemitskim preganjanjem.



Dijaki, stari 15 in 16 let, so primerjali rasne zakone iz časa fašizma, ki jih je uvedel Benito Mussolini, in Salvinijen odlok, ki ga je parlament podprl prejšnji mesec. Nov zakon je v nejasen pravni položaj spravil na stotine prosilcev za azil s tem, ko odstranil humanitarno zaščito za ljudi, ki niso upravičeni do begunskega statusa.



Učiteljica: Dijaki so delali svobodno

Rosa Maria Dell’Aria je njihovo delo branila. "Ta projekt ni imel nikakršnega političnega namena niti ni bil njegov namen indoktrinirati dijakov, ki so vedno delali svobodno," je dejala. Učitelji po Italiji so izrazili solidarnost s suspendirano učiteljico in napovedali stavko njej v podporo.



Podporo so ji izrekli tudi v opozicijski Demokratski stranki. "Nekateri dijaki povezujejo Salvinija s fašizmom, kar pogosto počne tudi sam Salvini, in ministrstvo se je odločilo za zelo strogo kazen," je dejala Anna Ascani, podpredsednica stranke.



Predsednik Demokratske stranke Nicola Zingaretti pa je dejal, da "lahko v Italiji skrajno desne skupine delajo in govorijo, kar želijo, medtem pa dijaku preprečujejo izražanje njegovega nestrinjanja".



Dijaki so pisali ministrstvu in poudarili, da je bila učiteljica vedno nepristranska in da so oni sami naredili omenjeno primerjavo.



Solidarnost z učiteljico pa je izrazil tudi namestnik premierja in vodja koalicijega Gibanja petih zvezd Luidi Di Maio. Po njegovih besedah bi se morala suspendirana učiteljica "čim prej vrniti na delo".



Medtem je video posnetek, ki so ga naredili dijaki, na spletni strani občine Palermo objavil župan tega mesta Leoluca Orlando, ki si prizadeva za prost vstop prebežnikov v EU.



Skupina doživljenjskih senatorjev je medtem Roso Mario Dell’Aria povabilo v senat, med njimi tudi Liliana Segre, ki je bila zaradi fašističnih rasnih zakonov izključena iz šole.

Zaradi rasnih zakonov je bilo pregnanih 6.500 judovskih učencev in okoli 700 učiteljev, od katerih so bili številni poslani v koncentracijska taborišča.