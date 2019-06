Papež Frančišek dokumenta ni podpisal, ga pa navaja v svojem razmišljanju. Foto: Reuters

Z dokumentom, ki ga je podnaslovil Za pot dialoga o vprašanju teorije spola v vzgoji, se želi Vatikan, kot je sporočil, spoprijeti z "izobraževalno krizo", saj zdajšnja razprava o teoriji spola lahko "uniči koncept narave in destabilizira institucijo družine". V osnovi kritizira razumevanje spola kot bolj zapletenega kot binarno razdelitev na moški in ženski, piše BBC.

Namen dokumenta, ki ga je izdala Kongregacija za katoliško vzgojo kot učna navodila za vse, ki delajo z otroki, je pomagati katoliškim učiteljem nasprotovati idejam, ki "zanikajo naravno razliko med moškim in žensko", poroča Guardian. Pod dokument, ki ima 31 strani, sta se podpisala kardinal Giuseppe Versaldi in nadškof Angelo Vincenzo Zani.

"O spolu ne odloča posameznik"

Dokument sicer poziva k dialogu, a izdaja smernice za številne teme. Navaja "izzive", ki izhajajo iz teorije spola, ki "zanika razliko in vzajemnost v naravi moškega in ženske ter predvideva družbo brez spolnih razlik, s čimer se odpravi antropološka osnova družine". Zapisano je, da o spolu ne odloča posameznik, ampak ga pripisuje stvarnik.

Po besedah kardinala Versaldija, prefekta Kongregacije za katoliško vzgojo, teorija spola "skuša vsiliti enotno mišljenje", ki determinira izobraževanje otrok. "Ta teorija vodi do izobraževalnih programov in zakonodajnih usmeritev, ki spodbujajo osebno identiteto in čustveno intimnost, ločeno od bioloških razlik med moškim in žensko," je dejal.

Dokument, ki se zavzema za vlogo matere in očeta v tradicionalni družini, poudarja krščansko vizijo antropologije, ki vidi "spol kot temeljno komponento človekove osebnosti". "Spol osebi določi določene karakteristike, ki na biološki, psihološki in duhovni ravni to osebo naredijo moško ali žensko," pravi dokument. LGTB-skupnost se je na dokument odzvala s številnimi kritikami.