Zaplenjeni tanker Nika Spirit. Foto: EPA

Glede na dokumente, ki jih je Matios objavil na družbenih omrežjih, je sodišče odločitev o zaplembi tankerja Nika Spirit sprejelo v ponedeljek.

Rusko podjetje Altomar, ki je lastnik zaplenjenega tankerja, je sporočilo, da je njihovo vodstvo v stiku z ukrajinskimi oblastmi, da bi našli rešitev za številna vprašanja, povezana s plovilom.

Ukrajinska varnostna služba SBU je minuli mesec sporočila, da so zaustavili ruski tanker s prvotnim imenom Nejma, ko je ta vplul v pristanišče Izmail na jugu regije Odesa.

Preiskovalci so zaplenili dokumentacijo na krovu tankerja in zaslišali deset članov posadke. Po ukrajinskih navedbah je zaplenjeni ruski tanker sodeloval v incidentu pred letom dni. Incident velja za najbolj nevaren pomorski spor med državama v zadnjih letih.

Moskva zagrozila Kijevu



Moskva je v odzivu na zaustavitev zagrozila Kijevu z nedoločenimi posledicami kljub temu, da je kasneje potrdila, da so vseh deset članov posadke izpustili in jim dovolili vrnitev v Rusijo.

Ruska stran je novembra lani streljala na tri ukrajinske ladje, ki so bile na poti skozi Kerško ožino, ki povezuje Črno morje in Azovsko morje. Moskva je takrat zajela 24 ukrajinskih mornarjev in jim namerava tudi soditi zaradi kršitve pomorskih meja.

Ruski predsednik Vladimir Putin in novi ukrajinski voditelj Volodomir Zelenski sta se v svojem prvem telefonskem pogovoru ta mesec pogovarjala tudi o morebitni izmenjavi priprtih.



Poziv Mednarodnega sodišča za pomorsko pravo iz Hamburga, naj izpusti ukrajinske mornarje, je Moskva doslej ignorirala.