Zaradi napake na električni napeljavi je ponoči zagorelo v enem od beneških muzejev, Museo di Ca'Pesaro. Ponoči je močan veter s sunki do 100 km/h s privezov pometal gondole in čolne. Foto: EPA

Visoko plimovanje Jadranskega morja je prejšnjo noč povzročiloa ogromno težav na italijanski obali. Poročajo o močnem dežju, neprestanih sunkih burje in zalitih obalnih predelih mest. Dva človeka sta v Benetkah umrla.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, je visoka voda poškodovala baziliko svetega Marka. Občinska policija je sporočila, da je voda v baziliki segala 110 centimetrov visoko in je med drugim zalila kripto. Bazilika je poplavljena šestič do zdaj, od tega je bila štirikrat v zadnjih 20 letih, piše BBC.

Beneški župan Luigi Brugnaro je dejal, da bo razglasil stanje katastrofe, in dodal, da bodo imele poplave trajne posledice. "Razmere so dramatične. Prosimo vlado, da nam pomaga. Stroški bodo visoki. To je posledica podnebnih sprememb," je zapisal na Twitterju.

Težave tudi na jugu Italije

V Trstu in okoliških krajih je zaradi plimovanja morja voda zalila vse obalne predele in nekatere ceste. Pod vodo so Trg Unita in območje Ponterossa. Območna civilna zaščita je za Trst in okolico razglasila oranžno stopnjo ogroženosti. V Gradežu so zaradi visoke vode zaprte šole in promet v mestu.

O težavah poročajo tudi z juga Italije. V zgodovinskem mestu Matera, ki je tudi prestolnica kulture 2019, so se antične uličice spremenile v deroče potoke, ki so za seboj pustili blato in ruševine. Na zahodni italijanski obali pa še ocenjujejo škodo, ki jo je povzročil močan jugo.