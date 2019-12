Deportirane državljane so na letališču v Sarajevu pričakali ob okrepljeni varnosti. Fotografija je simbolična. Foto: EPA

Letalo so ob zaostrenih varnostnih ukrepih na letališču pričakale okrepljene policijske sile. Vse deportirane odrasle moške sumijo, da so bili borci IS-ja, zato so jih aretirali takoj po pristanku.

Novičarski portal Klix.ba navaja neuradne podatke, da naj bi skupno prišlo 24 ljudi, čeprav uradna številka ni znana. Sarajevski časnik Dnevni avaz je ob tem poročal, da je v skupini sedem domnevnih borcev IS-ja ter šest odraslih žensk in 12 otrok.

Varnostni organi bodo preverili identiteto vseh in opravili zdravniške preglede. Ženske in otroke naj bi po napovedih sprva namestili v azilnem centru pri Sarajevu, nato pa jih bodo izpustili na njihove domove, navaja klix.ba.

Skupino ljudi naj bi jih v BiH deportirali že v začetku decembra, kar pa se zaradi "tehničnih razlogov" ni zgodilo. Neuradno je bilo slišati, da oblasti v BiH-u niso bile pripravljene na njihov sprejem.

Člani skupine so bili v ujetniških taboriščih v Siriji, ki so pod nadzorom kurdskih in ameriških sil. Dnevni avaz je pred dnevi poročal, da naj bi prevoz z letalom organizirale ZDA.

Njihova deportacija je v skladu z načrti ZDA, ki že mesece pritiskajo na evropske države, naj sprejmejo svoje državljane, povezane z IS-jem, ki so po porazu te skupine ostali ujeti v taboriščih pod nadzorom kurdskih borcev v Siriji.

V Siriji in Iraku domnevno še 260 državljanov BiH-a

Po podatkih varnostnih agencij BiH-a bi bilo lahko v teh taboriščih še okoli 260 državljanov BiH-a, med njimi okoli 100 moških, ki naj bi se bojevali v vrstah IS-ja. 49 se jih je medtem že vrnilo v domovino, 24 med njimi pa so obsodili na zaporne kazni od enega do štirih let zapora.