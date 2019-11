Srbski predstavnik predsedstva BiH-a Željko Komšić je na zagovor poklical francoskega veleposlanika. Foto: EPA

Macron je v pogovoru za četrtkovo izdajo tednika The Economist ostre besede poleg zvezi Nato namenil tudi BiH-u. Novinar ga je povprašal glede prizadevanj Francije za blokado pristopnih pogovorov Albanije in Severne Makedonije v EU, na kar je francoski predsednik odgovoril, da je največji vir zaskrbljenosti v regiji BiH.

"Če ste zaskrbljeni glede regije, prvi vprašanji nista Severna Makedonija ali Albanija, temveč Bosna in Hercegovina. Tempirana bomba tikata tik ob članici EU-ja Hrvaški in se sooča s problemom vračanja džihadistov," je dejal Macron.

Komšić je francoskemu veleposlaniku, ki ga je pozval na pogovor, predstavil natančne podatke o številu državljanov BiH-a, ki so se na strani skrajne skupine Islamska država (IS) borili v Siriji in Iraku ter o številu tistih, ki naj bi se vrnili v BiH, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ob tem je izpostavil, da BiH "uspešno sodeluje v boju proti terorizmu in ekstremizmu, o čemer pričajo tudi ocene partnerskih držav", so sporočili iz urada Komšića, sicer hrvaškega člana predsedstva BiH-a.

V Irak in Sirijo odšlo 300 ljudi iz BiH-a

Člani predsedstva so se na Macronove izjave odzvali različno. Komšič in Džaferović sta jih obsodila, Dodik (na sredini) pa podprl. Foto: Reuters

Obveščevalne službe BiH-a po poročanju Al Džazire navajajo, da se je iz skupnosti v BiH-u med leti 2012 in 2016 v Irak in Sirijo odpravilo 241 odraslih in 80 otrok. Na Bližnjem vzhodu naj bi se tej skupnosti rodilo še 150 otrok. Okoli sto odraslih, med njimi polovica žensk, naj bi ostalo tam, medtem ko jih je najmanj 88 umrlo.

Leta 2014 je BiH kot prva država v Evropi uvedla zaporne kazni do desetih let za državljane, ki so se borili v vojnah v tujini ali rekrutirali borce. Večino do zdaj vrnjenih borcev je bila po pisanju Al Džazire obtoženih in obsojenih na zapor.

Kot povsem neutemeljeno je Macronovo izjavo označil tudi bošnjaški član predsedstva Šefik Džaferović. Meni, da si "nekatere nazadnjaške politične sile v BiH-u in okolici želijo, da bi imela BiH tovrstne probleme", da bi lahko uresničile svoje "nedopustne in nedovoljene cilje".

Srbski član predsedstva Milorad Dodik pa je pozdravil stališče Macrona, češ da je objavil resnico o BiH-u, zaradi razglašanja katere je bil sam večkrat deležen kritik mednarodne skupnosti. Meni, da je Zahod leta opogumljal "sarajevske hegemonistične in centralistične kroge", kar je privedlo do spodkopavanja daytonske ureditve države in njenega zdrsa v "islamistični ekstremizem". Komšićevo odločitev za poziv francoskemu veleposlaniku na pogovor je označil za "tiščanje glave v pesek".

Francija čaka na vrnitev več džihadistov kot BiH

Macron je v pogovoru za The Economist BiH označil za največji razlog za zaskrbljenost v Evropi. Foto: Reuters

Tiskovni predstavnik Islamske skupnosti v BiH-u Muhamed Jusić je besede francoskega predsednika označil za škandalozne. "Upravičevati svojo odločitev, da se ustavi evropsko pot držav z muslimansko večino na Balkanu, pa tudi ustavitev celotne širitve EU-ja, s tako skonstruiranimi trditvami, je več kot škandalozno," je zapisal na Facebooku.

Dodal je, da je v vrste IS-a odšlo 300 državljanov BiH-a, iz Francije pa več kot 1.900. "Francija te dni čaka na vrnitev 450 džihadistov. Ne vem, kako je to lahko večja težava v BiH-u, kot je v Franciji," je zapisal.

Študija skupine The Soufan Group iz leta 2015 navaja enako oceno o številu državljanov BiH-a, ki so se pridružili IS v Siriji in Iraku, glede francoskih državljanov pa navaja številko 1.700, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Associated Press je leta 2015 zapisal, da je med 5.000 evropskimi državljani, ki so se pridružili IS-u v Iraku in Siriji, daleč največ francoskih državljanov.