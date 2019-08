Protestniki v Romuniji že več let redno opozarjajo na visoko stopnjo korupcije. Foto: Reuters

Množica se je zbrala na obletnico lanskega protesta, na katerem je protiizgredna policija pretirano uporabila silo, poroča Reuters.

Tokratni shod je potekal mirno. Organizirale so ga skupine romunskih državljanov, ki delajo v tujini in so jezni zaradi korupcije v Romuniji, šibke javne uprave in poskusov vladajoče koalicije, da oslabi pravosodje v eni od članic EU-ja z najvišjo stopnjo korupcije.

Protestnike je dodatno razjezil nedavni umor 15-letnice na jugu države, ki so jo našli mrtvo 19 ur po tem, ko je trikrat poklicala interventno številko 112.

Skoraj vsi shodi so do zdaj potekali mirno. Foto: Reuters

Več kot 20.000 ljudi je v veliki vročini prišlo pred sedež vlade z romunskimi zastavami in zastavami Unije ter zahtevali odstop vladnega kabineta. "Boljše kabinete sem videl v IKEI," je pisalo na enem od transparentov.

Mirni protesti so zaznamovali dve leti in pol, odkar so Socialdemokrati prišli na oblast in sprejeli niz sprememb, ki naj bi ogrožale neodvisnost pravosodja, zaradi njih pa so zaskrbljenost izrazili EU, ZDA in tisoče lokalnih sodnikov.

Edini protest, na katerem je prišlo do nasilja, je bil 10. avgusta lani, ko je policija v množico streljala solzivec in tepla nenasilne protestnike, ki so držali roke v zrak. Več kot 400 ljudi je potrebovalo zdravniško oskrbo.

Tožilstvo je sprožilo preiskavo ravnanja oblasti na protestih, a tudi po letu dni preiskava ni končana.

Po ocenah Svetovne banke v tujini živi in dela tri do pet milijonov Romunov, kar je skoraj četrtina prebivalstva te države.